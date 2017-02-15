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СМИ: курдские отряды YPG готовы помешать турецкому продвижению в Ракку

Политика
МИД Турции сообщил, что турецкие войска направятся в Ракку после освобождения сирийского города Эль-Баб
YPG
Kurdishstruggle
YPG

Дамаск, 15 февраля 2017, 20:37 — REGNUM  Курдские отряды народной самообороны (YPG) готовы оказать вооруженное противодействие, если турецкие войска начнут продвижение в сторону сирийского города Ракка, заявила представитель Сирийских демократических сил (СДС) Ильхам Ахмед (İlham Ahmed), сообщает 15 февраля Reuters.

Представитель СДС сказала, что курдские отряды самообороны и их союзники ожидают дальнейшую военную поддержку со стороны США в борьбе против «Исламского государства» (ИГ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере Сирии.

«Безусловно, мы получим военную поддержку в борьбе против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявила Ахмед.

Напомним, СДС представляют собой союз между курдскими отрядами YPG и арабскими оппозиционными силами.

Турция выступает против американских поставок оружия СДС, так как в СДС преобладают именно курдские отряды самообороны. Представители США заявили, что оружие было направлено арабским оппозиционным силам, входящим в состав СДС.

В начале февраля представители турецкого МИД заявили, что после того, как будет освобожден сирийский город Эль-Баб, турецкие военные приступят к операции в Ракке.

Как сообщало, 14 февраля премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что большая часть сирийского города Эль-Баб находится под контролем турецких военных.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Турции: Большая часть Эль-Баба взята

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