Глава Пентагона потребовал от членов НАТО увеличить расходы на оборону

Брюссель, , 20:33 — REGNUM Министр обороны США Джеймс Мэттис призвал страны-члены военного блока НАТО увеличить финансирование обороны альянса уже до конца 2017 года. Такое заявление он сделал сегодня, 15 февраля, на встрече с министрами обороны стран НАТО, сообщает Associated Press.

«Страны НАТО должны увеличить расходы на оборону, чтобы США сохранили свои обязательства перед альянсом», — прямо сказал Мэттис.

Напомним, в ходе своей предвыборной кампании, нынешний президент США Дональд Трамп заявлял, что Америка слишком много тратит на содержание Североатлантического альянса и фактически в одиночку обеспечивает безопасность свих европейских союзников. По мнению Трампа, европейские члены НАТО должны «платить», за то, что США обеспечивают их безопасность.

В противном случае Трамп обещает пересмотреть степень участия США в НАТО.