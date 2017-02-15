На Украине введены чрезвычайные меры из-за блокады Донбасса

Киев, , 20:17 — REGNUM Сегодня, 15 февраля, Кабинет министров Украины во время внеочередного заседания ввел чрезвычайные меры в энергетической системе Украины. Правительство приняло решение единогласно, передает ИА REGNUM.

По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, блокада поставок угля из Донбасса может привести к отключению электричества и тепла в населенных пунктах Украины. «Перекрытия могут привести и к отключению электроэнергии, и не дай Бог к отключению тепла в городах и домах украинцев. Поэтому такие действия совершенно недопустимы, поэтому максимально быстро поставки необходимого угля должны быть разблокированы», — призвал Гройсман.

Премьер пояснил, что ввод «чрезвычайных мер» в энергетике минимизирует отключения. «Мы вводим эти меры и все делаем для того, чтобы не допустить или минимизировать любые отключения. Хотел бы, чтобы это поняли все граждане. То есть мы будем управлять системой таким образом, чтобы минимизировать любые негативные последствия для украинских граждан. Хочу подчеркнуть, что отключения будут происходить только в крайних случаях, и мы заранее будем об этом информировать. Сейчас так вопрос не стоит. Сейчас мы на максимум догрузим все, что можно подгрузить, что не есть здорово, потому что на максимуме долго работать невозможно… Надеюсь, что здравого смысла хватит у тех, кто причастен к блокированию, чтобы восстановить нормальное энергоснабжение нашей страны», — сказал Гройсман.

Он сообщил, что экономическая блокада отдельных регионов Донбасса может негативно сказаться на положительной динамике роста экономики Украины, которая наблюдается с начала 2016 года. При этом Гройсман призвал участников блокады бороться с контрабандой, а не со своим народом, блокируя поставки угля. «Для меня важно, чтобы мы обеспечили стремительный рост и те новости, которые мы получили по результатам 4 квартала, вселяют уверенность, что мы сможем достичь увеличения всех социальных стандартов уже в 2017 году. Поэтому я призываю всех тех, кто блокирует, разблокировать поставки только уголь и все то, что касается экономики Украины. Все остальное, пожалуйста, блокируйте, контролируйте, боритесь с контрабандой и все что нужно помочь в этой борьбе, можете на меня рассчитывать. Но издеваться над украинскими гражданами никому не позволено», — считает Гройсман.

Премьер-министр также обратился в Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) с просьбой решить проблему блокады Донбасса. «Это вопрос СНБО, потому что здесь есть вопросы национальной безопасности и других силовых ведомств. Поэтому я обратился в СНБО с просьбой детально рассмотреть все аспекты и влияние этой блокировки на жизнь украинских граждан и соответствующим образом принять все необходимые меры всех необходимых служб для того, чтобы эта проблема была снята с повестки дня», — подчеркнул Гройсман.

Кроме того, министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик уточнил, что чрезвычайные меры в энергосистеме будут действовать месяц с возможностью продления. Министр отметил, что Украина переведет на полную мощность работу атомной энергетики и тепловых электростанций, которые работают на газовых марках углей.

«Мы переходим от экономического формирования ценовых заявок для тепловых станций в ручное управление для того, чтобы максимально загрузить те блоки, которые работают на нашем газовом угле и уменьшить те блоки, которые работают на антрацитовом. И второе, мы даем возможность «Энергоатому» сейчас, то есть уменьшить минсклад и увеличить еще атомку… При всех мероприятиях, которые мы сейчас введем будет 60−61% атомной промышленности. И второе, что дает возможность расширить атомку, это то, что мы будем делать недельное маневрирование, что позволяет нам это делать. Все эти меры дадут нам возможность еще сэкономить по зимнему месяцу около 350 тыс. тонн антрацита. Даже работая в штатном режиме, мы будем экономить 350 тыс. тон», — рассказал Насалик.

Он также допустил начало на Украине веерных отключений электроэнергии. «Предусматривается пункт, который применяется, когда в возникновении насущной проблемы и диспропорции между потреблением и выработкой электрической энергии все же мы будем вынуждены задействовать веерные отключения, чтобы сбалансировать выработку и потребление электрической энергии», — сказал Насалик.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года на Украине шесть крупных заводов прекратили работу из-за блокады активистами железнодорожного сообщения с отдельными регионами Донбасса (ДНР и ЛНР). Десятки тысяч сотрудников остались без работы, и ушли в вынужденные отпуска. В частности, 13−15 февраля консервации производств произошли на Енакиевском металлургическом заводе и Авдеевском коксохимическом заводе (остановлен в начале февраля 2017 года, входят в состав группы «Метинвест» корпорации СКМ, принадлежит кипрскому оффшору украинского олигарха Рината Ахметова); Алчевском металлургическом комбинате, Алчевском коксохимическом заводе и Днепровском металлургическом комбинате им. Э. Дзержинского (входят в состав корпорации «Индустриальный союз Донбасса», предприятия возглавляет швейцарская компания Carbofer, принадлежащая российскому бизнесмену Александру Катунину); Краматорском ферросплавном заводе (бенефициарами КФЗ являются оффшор Solarmo Holdings Limited и гражданин РФ, член совета директоров Россита-банка Евгений Иванов). Также под угрозой остановки оказались металлургические гиганты Украины Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича и «Азовсталь» (г.Мариуполь, Донетчина).