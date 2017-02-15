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«Вороненков готов сказать и не такое, такова участь предателя»

Политика
Украинские спецслужбы оказались не способны даже смастерить фальшивку, которая бы хоть как-то походила на правду, отмечают в Совфеде
Сальватор Роза. Аллегория лжи (фрагмент). 1640-е Сальватор Роза. Аллегория лжи (фрагмент). 1640-е

Москва, 15 февраля 2017, 20:11 — REGNUM  Показания бывшего депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова — верх абсурда. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Он никоим образом не мог быть в курсе писем, поступающих президенту России Владимиру Путину. А Государственная дума здесь вообще ни при чем. Всем известно, что решение об использовании российских войск за рубежом принимает Совет Федерации после обращения президента», — отметил сенатор.

Полная потеря профессионализма, дал оценку Клинцевич, украинские спецслужбы оказались не способны даже смастерить фальшивку, которая бы хоть как-то походила на правду. «Но и материал в лице бывшего депутата достался им, мягко говоря, так себе. А что делать, если ничего лучшего под рукой не случилось. Что касается самого Вороненкова, то он готов сказать и не такое, если его там очень попросят. Такова участь предателя», — заключил сенатор.

Украинский генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что Вороненков, который переехал на Украину, дал показания по уголовному делу о государственной измене против экс-президента Виктора Януковича. По словам Луценко, экс-депутат сообщил следствию, что Янукович якобы написал два письма с просьбой о вводе войск на Украину — «одно президенту РФ Владимиру Путину, второе — российской Госдуме».

Бывшему депутату Государственной думы Денису Вороненкову (КПРФ) заочно предъявлены обвинения в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Главное следственное управление СКР инициировало объявление парламентария в федеральный розыск.

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