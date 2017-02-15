Президент Уругвая — онколог и посетит московский Центр имени Димы Рогачева

Монтевидео, , 19:58 — REGNUM Президент Уругвая Табаре Васкес начинает официальный трехдневный визит в Россию. 16 февраля состоятся переговоры президентов России и Уругвая. «В ходе встречи глав государств планируется обсудить весь комплекс вопросов российско-уругвайского сотрудничества», — сообщила пресс-служба Кремля.

Цель поездки — привлечение инвесторов для реализации Национального плана развития инфраструктуры. Для осуществления этого проекта необходимо двенадцать миллионов долларов. Президента Уругвая будут сопровождать 70 бизнесменов, сообщало ранее La Radio del Sur.

. В составе уругвайской делегации, прибывшей в Москву, министр промышленности, энергетики и горнодобывающей отрасли Каролина Коссе, министр экономики и финансов Данило Астори. Руководители отраслей транспорта и общественных работ Виктор Росси, животноводства, сельского хозяйства и рыболовства Табаре Агирре, и жилищного строительства, территориального планирования и окружающей среды Энеида де Леон. Визит начнется с возложения цветов к могиле Неизвестного солдата, комментирует Prensa Latina. Отметим, что в программе визита президента Уругвая в Москву — посещение Национального научно-практического центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Табаре Васкес официально вступил в должность президента Уругвая 1 марта 2015 года. Онколог по профессии, Васкес — член левоцентристского «Широкого фронта». В 1972 году Васкес окончил медицинский факультет университета Уругвая по специальности «онкология». В1976 году был удостоен гранта от французского правительства, что позволило ему получить дополнительное образование в парижском Институте Гюстава Русси, считающемся одним из лучших онкологических центров в мире.

Как сообщает ТАСС, у уругвайской делегации запланированы встречи с представителями нескольких российских ведомств, в том числе МИД, Министерства промышленности и торговли, а также Министерства сельского хозяйства.

Отметим, что в Восточной Республике Уругвай проживает многочисленная русская диаспора. А русский язык, согласно указу экс-президента страны Хосе Мухика, преподается в местах компактного проживания выходцев из России. В Уругвае находится единственный в Южном полушарии город, в котором более 90 процентов населения — потомки переселенцев из Воронежской области. Это город Сан-Хавьер, который в 2013 году отметил столетие.

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