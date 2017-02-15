Среда, 15 Февраля 2017 года
20:59:27 МСК

Президент Уругвая — онколог и посетит московский Центр имени Димы Рогачева

Политика
Президент Уругвая Табаре Васкес начинает официальный трехдневный визит в Россию

Монтевидео, 15 февраля 2017, 19:58 — REGNUM  Президент Уругвая Табаре Васкес начинает официальный трехдневный визит в Россию. 16 февраля состоятся переговоры президентов России и Уругвая. «В ходе встречи глав государств планируется обсудить весь комплекс вопросов российско-уругвайского сотрудничества», — сообщила пресс-служба Кремля.

Цель поездки — привлечение инвесторов для реализации Национального плана развития инфраструктуры. Для осуществления этого проекта необходимо двенадцать миллионов долларов. Президента Уругвая будут сопровождать 70 бизнесменов, сообщало ранее La Radio del Sur.

. В составе уругвайской делегации, прибывшей в Москву, министр промышленности, энергетики и горнодобывающей отрасли Каролина Коссе, министр экономики и финансов Данило Астори. Руководители отраслей транспорта и общественных работ Виктор Росси, животноводства, сельского хозяйства и рыболовства Табаре Агирре, и жилищного строительства, территориального планирования и окружающей среды Энеида де Леон. Визит начнется с возложения цветов к могиле Неизвестного солдата, комментирует Prensa Latina. Отметим, что в программе визита президента Уругвая в Москву — посещение Национального научно-практического центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Табаре Васкес официально вступил в должность президента Уругвая 1 марта 2015 года. Онколог по профессии, Васкес — член левоцентристского «Широкого фронта». В 1972 году Васкес окончил медицинский факультет университета Уругвая по специальности «онкология». В1976 году был удостоен гранта от французского правительства, что позволило ему получить дополнительное образование в парижском Институте Гюстава Русси, считающемся одним из лучших онкологических центров в мире.

Как сообщает ТАСС, у уругвайской делегации запланированы встречи с представителями нескольких российских ведомств, в том числе МИД, Министерства промышленности и торговли, а также Министерства сельского хозяйства.

Отметим, что в Восточной Республике Уругвай проживает многочисленная русская диаспора. А русский язык, согласно указу экс-президента страны Хосе Мухика, преподается в местах компактного проживания выходцев из России. В Уругвае находится единственный в Южном полушарии город, в котором более 90 процентов населения — потомки переселенцев из Воронежской области. Это город Сан-Хавьер, который в 2013 году отметил столетие.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Уругвая Табаре Васкес едет в Россию за инвестициями

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Россия и страны Латинской Америки
Главное сегодня
NB!
15.02.17
Елена ХаненковаВся королевская рать Трампа под угрозой: Флиннннн...
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
15.02.17
Аргентинки голой грудью встали на защиту своих прав
Буэнос-АйресАргентина Онкологические заболевания Происшествия
NB!
15.02.17
«Вороненков готов сказать и не такое, такова участь предателя»
МоскваРоссия Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
15.02.17
Григорий КрученицкийДиктатура от имени климата: Монреаль и Парижское соглашение в 2017 году
МоскваРоссия Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
15.02.17
Любовь СтепушоваРафаэль Корреа может обзавестись карманным Лениным
КитоЭквадор Выборы президента Эстонии Политика
NB!
15.02.17
The Guardian: «Украина боится стать американской разменной монетой»
ЛондонВеликобритания Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
15.02.17
Газовый спор: Экспорт нефти из Белоруссии в ЕС сократился на 33%
МинскБелоруссия Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
15.02.17
Литва: Надо воспользоваться спором Путина и Лукашенко для остановки БелАЭС
ВильнюсЛитва Строительство АЭС в Белоруссии Политика
NB!
15.02.17
Реакция на Жириновского в Татарии: «Это ещё не позиция Кремля»
КазаньРоссия Расследования деятельности глав регионов Политика
NB!
15.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 15 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
15.02.17
ВТБ ввёл дополнительный «налог» на доходы физических лиц
МоскваРоссия Банковское дело Экономика
NB!
15.02.17
Из-за России и Трампа дружба Прибалтики и Скандинавии крепнет
СтокгольмШвеция Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
15.02.17
«Сообщение о встрече Путина с главой МЭР на тему рубля развернуло рынок»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
15.02.17
ФСБ перекрыла канал поставки героина через Татарию в Москву
КазаньРоссия Наркомания, наркоторговля и борьба с ними Происшествия
NB!
15.02.17
С банковских карт граждан РФ похищено более 1 млрд рублей
МоскваРоссия Кибербезопасность и киберпреступность Экономика
NB!
15.02.17
Трамп обвинил Обаму в мягком отношении к России
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
15.02.17
Госдума вводит требования к гражданству руководства морских портов России
МоскваРоссия Морские порты России и транзит Политика
NB!
15.02.17
Петербуржцев пугают инфекциями во время Кубка конфедераций и ЧМ-2018
Санкт-ПетербургРоссия Профилактика заболеваний Общество
NB!
15.02.17
Экс-мэр Петрозаводска рассказала о «поэмах» в честь отставки Худилайнена
Санкт-ПетербургРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
15.02.17
«Доверять губернатору Меркушкину выборы президента в регионе опасно»
СамараРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
15.02.17
Беременные смогут рассчитывать на отсрочку наказания до вынесения приговора
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
15.02.17
Спикер ЗС Петербурга ответил Минкультуры на заявление о ветряных мельницах
Санкт-ПетербургРоссия Защита культурного наследия Политика
ещё главное