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Эксперты о кадровых перестановках в Карелии

Политика
Отставка губернатора Карелии Александра Худилайнена была ожидаемым событием. У преемника «неплохие перспективы»

Москва, 15 февраля 2017, 19:56 — REGNUM  Отставка губернатора Карелии Александра Худилайнена была ожидаемым событием. Такое мнение высказал журналистам президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Президент РФ Владимир Путин в среду, 15 февраля, принял отставку Александра Худилайнена с поста главы Карелии и назначил врио руководителя региона Артура Парфенчикова, который до последнего времени занимал должность руководителя Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

«Отставка Александра Худилайнена была ожидаемым событием, потому что его выдвижение на новый срок было бы небеспроблемным», — цитирует Михаила Виноградова ТАСС.

«Год назад он пытался добиться досрочных выборов главы республики, но не смог. А кроме того, год назад он получил выговор от президента (Владимир Путин объявил Худилайнену выговор 17.02.2016 за срыв программы переселения из аварийного жилищного фонда — прим. ТАСС)», — напомнил политолог.

По словам Михаила Виноградова, «пятном на репутацию руководства республики легла и трагедия на Сямозере, связанная с гибелью детей».

Михаил Виноградов также отметил, что Александр Худилайнен, хотя и «нейтрализовал своих ключевых оппонентов, но сделал это экстремальным способом, в результате чего был вынужден покинуть Россию (член федерального политсовета «Яблока») Василий Попов и была отстранена от должности мэра Петрозаводская (член «Яблока») Галина Ширшина».

В свою очередь, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко позитивно оценивает перспективы Артура Парфенчикова на позиции врио губернатора Республики Карелия.

«Я думаю, что он — один из немногих новых назначенцев, который имеет какую-то историческую связь с регионом, куда его назначили, достаточно серьезный лоббистский потенциал, принадлежность к «медведевской команде». Так что с этой точки зрения у него перспективы неплохие», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Евгений Минченко.

На вопрос, насколько фигура Артура Парфеннчикова вписывается в картину новых кадровых решений в губернаторском корпусе, политолог ответил: «Он не так молод, как остальные назначенцы последнего времени, но все же относительно молод и достаточно опытен. И технократ, несомненно».

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Карелии Худилайнен досрочно ушел в отставку; Путин назначил врио губернатора Карелии

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