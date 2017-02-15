Среда, 15 Февраля 2017 года
20:58:53 МСК

В Конгресс США внесен законопроект, запрещающий Трампу отменять санкции

Политика
Республиканцы и демократы пытаются отнять у Трампа права единолично снять антироссийские санкции
Сорок пятый
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Сорок пятый

Вашингтон, 15 февраля 2017, 19:41 — REGNUM  В Конгресс США внесен законопроект, в случае принятия которого президент Дональд Трамп не сможет снять антироссийские санкции до тех пор, пока он не согласует этот шаг с исполнительной властью. Соответствующее заявление сделал сегодня, 15 февраля, на пресс-конференции член Демократической партии США Стени Хойер.

Он заявил, что сегодня представлен законопроект, подготовленный членами обеих партий (Республиканской и Демократичекской), который призван дать гарантию того, что Россия не получит никакого смягчения санкций «до того момента, пока она это не заслужит». Аналогичный законопроект уже внесен на рассмотрение сената Конгресса США.

США и их сателлиты ввели антироссийские санкции после того, как Крым вернулся в состав России, а на Украине началась гражданская война. Запад считает, что Крым был Россией «аннексирован», а российские войска сражаются за одну из сторон украинской гражданской войны. При этом Запад не считается с волеизъявлением жителей Крыма, которые на референдуме проголосовали за выход из состава Украины и возвращение в Россию. Что касается российских войск в Донбассе, ещё никто не смог предоставить реальных доказательств их там наличия.

Тем не менее на Западе всерьез опасались, что с приходом к власти в США Дональда Трампа антироссийские санкции могут быть отменены. Трамп не раз заявлял в ходе своей предвыборной кампании, что рассмотрит вопрос об отменен антироссийских санкций, и что жители Крыма на самом деле хотели войти в состав России. Проигравшие выборы демократы хотят любым способом не дать Трампу даже помыслить об отменен антироссийских санкций. Этот законопроект — один из шагов в этом направлении.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
Главное сегодня
NB!
15.02.17
Елена ХаненковаВся королевская рать Трампа под угрозой: Флиннннн...
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
15.02.17
Аргентинки голой грудью встали на защиту своих прав
Буэнос-АйресАргентина Онкологические заболевания Происшествия
NB!
15.02.17
«Вороненков готов сказать и не такое, такова участь предателя»
МоскваРоссия Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
15.02.17
Григорий КрученицкийДиктатура от имени климата: Монреаль и Парижское соглашение в 2017 году
МоскваРоссия Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
15.02.17
Любовь СтепушоваРафаэль Корреа может обзавестись карманным Лениным
КитоЭквадор Выборы президента Эстонии Политика
NB!
15.02.17
The Guardian: «Украина боится стать американской разменной монетой»
ЛондонВеликобритания Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
15.02.17
Газовый спор: Экспорт нефти из Белоруссии в ЕС сократился на 33%
МинскБелоруссия Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
15.02.17
Литва: Надо воспользоваться спором Путина и Лукашенко для остановки БелАЭС
ВильнюсЛитва Строительство АЭС в Белоруссии Политика
NB!
15.02.17
Реакция на Жириновского в Татарии: «Это ещё не позиция Кремля»
КазаньРоссия Расследования деятельности глав регионов Политика
NB!
15.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 15 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
15.02.17
ВТБ ввёл дополнительный «налог» на доходы физических лиц
МоскваРоссия Банковское дело Экономика
NB!
15.02.17
Из-за России и Трампа дружба Прибалтики и Скандинавии крепнет
СтокгольмШвеция Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
15.02.17
«Сообщение о встрече Путина с главой МЭР на тему рубля развернуло рынок»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
15.02.17
ФСБ перекрыла канал поставки героина через Татарию в Москву
КазаньРоссия Наркомания, наркоторговля и борьба с ними Происшествия
NB!
15.02.17
С банковских карт граждан РФ похищено более 1 млрд рублей
МоскваРоссия Кибербезопасность и киберпреступность Экономика
NB!
15.02.17
Трамп обвинил Обаму в мягком отношении к России
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
15.02.17
Госдума вводит требования к гражданству руководства морских портов России
МоскваРоссия Морские порты России и транзит Политика
NB!
15.02.17
Петербуржцев пугают инфекциями во время Кубка конфедераций и ЧМ-2018
Санкт-ПетербургРоссия Профилактика заболеваний Общество
NB!
15.02.17
Экс-мэр Петрозаводска рассказала о «поэмах» в честь отставки Худилайнена
Санкт-ПетербургРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
15.02.17
«Доверять губернатору Меркушкину выборы президента в регионе опасно»
СамараРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
15.02.17
Беременные смогут рассчитывать на отсрочку наказания до вынесения приговора
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
15.02.17
Спикер ЗС Петербурга ответил Минкультуры на заявление о ветряных мельницах
Санкт-ПетербургРоссия Защита культурного наследия Политика
ещё главное