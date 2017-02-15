ООН: принцип «двух государств» не имеет альтернативы на Ближнем Востоке

США считают принцип «двух государств» не обязательным при ближневосточном урегулировании

Нью-Йорк, США, , 19:36 — REGNUM Идея об урегулировании палестино-израильского конфликта путем создания двух государств «не имеет альтернативы», заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает 15 февраля Reuters.

«Урегулирование палестино-израильского конфликта возможно только при создании двух государств, другой альтернативы нет, мы должны сделать все необходимое для подобного урегулирования», — заявил Гутерриш.

Напомним, 14 февраля представители Белого дома заявили, что новая администрация США не будет отстаивать принцип создания двух государств при рассмотрении палестино-израильского конфликта. Создание независимого палестинского государства не является обязательным условием для достижения мирного урегулирования, считают в Вашингтоне.

Президента США Дональда Трампа считают «другом израильского народа» и сторонником «единого Израиля» — в отличие от его предшественника Барака Обамы, «друга палестинского народа» и сторонника «независимой Палестины».

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