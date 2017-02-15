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Депутат ГД Виталий Милонов извинился за неуместные высказывания

Политика
Ранее депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев ("Справедливая Россия") потребовал привлечь депутата Госдумы Виталия Милонова ("Единая Россия") к уголовной ответственности за унижение достоинства христиан и иудеев, возбуждение ненависти и вражды
Фрески Исаакиевского собора
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Фрески Исаакиевского собора

Москва, 15 февраля 2017, 19:34 — REGNUM  «Увидев неожиданно острую реакцию и даже обвинения в антисемитизме на фрагмент из нашей острой дискуссии, которая развернулась вокруг темы передачи Исаакиевского собора, хочу сказать что не имел никаких намерений касаться темы национальностей и тем более кого-либо обижать по национальному признаку, — написал депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») на своей станице в социальной сети, — В пылу споров мы можем обронить не слишком удачную фразу и, если кого мои слова задевают в национальном контексте — мои извинения».

Напомним, поводом для претензий к депутату Госдумы Виталию Милонову стало его высказывание о том, что «предки» депутатов Заксобрания Максима Резника («Партия роста») и Бориса Вишневского («Яблоко») «варили христиан в котлах и отдавали на растерзание зверям».

Эту фразу Виталий Милонов, по данным одного из петербургских СМИ, произнес во время крестного хода вокруг Исаакиевского собора, состоявшегося 12 февраля. Лидер фракции «Справедливой России» в петербургском парламенте Алексей Ковалев обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с требованием возбудить в отношении Милонова уголовное дело.

Читайте подробнее: На Милонова просят возбудить дело за слова о «варке христиан в котлах»

Отметим, это уже второй случай в ходе скандала вокруг Исаакия, когда в адрес думского депутата звучат обвинения в разжигании ненависти и вражды.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить высказывания вице-спикера Госдумы Петра Толстого («Единая Россия») на предмет наличия в них признаков преступления.

Как сообщалось, на пресс-конференции по поводу дискуссии вокруг передачи Исаакиевского собора в руки РПЦ Петр Толстой заявил, что «люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в 17-м году, сегодня, работая в разных других очень уважаемых местах — на радиостанциях, в законодательных собраниях, продолжают дело своих дедушек и прадедушек».

После этого в адрес Петра Толстого в соцсетях и от ряда депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга прозвучали обвинения в антисемитизме. Федерация еврейских общин России (ФЕОР) упрекнула Петра Толстого в подрыве межнационального мира и призвала парламент отреагировать на его заявления.

Читайте ранее в этом сюжете: Высказывания Петра Толстого просят проверить на соответствие закону

Напомним, 24 января спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал коллег делать взвешенные заявления и не допускать выпадов, которые могут обидеть представителей той или иной национальности. При этом он в словах вице-спикера Госдумы Петра Толстого («Единая Россия») признаков антисемитизма не увидел.

О необходимости уважительного отношения между людьми разных культур, разных вероисповеданий заявил и премьер министр правительства РФ Дмитрий Медведев 26 января

«В России антисемитские настроения и националистические высказывания должны пресекаться на корню, заявил глава правительства РФ. .

Читайте подробнее: Антисемитские настроения должны пресекаться на любом уровне — Медведев

Читайте также в этом сюжете: Толстой помирился с ФЕОР — «есть уникальный опыт межконфессионального мира»

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Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ
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