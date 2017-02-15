У губернатора Архангельской области два новых заместителя

Депутаты областного Собрания одобрили предложенные Игорем Орловым кандидатуры для назначения на посты заместителей главы региона

Архангельск, , 19:33 — REGNUM Согласование состоялось на очередной сессии Архангельского областного Собрания депутатов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства области.

Для назначения на должность заместителя губернатора — руководителя представительства Архангельской области при Правительстве РФ региональные парламентарии поддержали кандидатуру Алексея Гришкова, в настоящий момент занимающего пост заместителя главы региона по стратегическому планированию и инвестиционной политике.

Напомним, что ранее предыдущий руководитель представительства Владимир Щелоков возглавил межрегиональную компанию «Белкомур»

Игорь Орлов отметил:

«Региону необходимо на новом уровне организовать взаимодействие со всеми структурами Правительства России. Прежде всего это касается развития проектного управления, а также современных решений в области бюджетных отношений и формирования новой экономической стратегии в целом».

Для назначения на должность заместителя губернатора по стратегическому планированию и инвестиционной политике депутаты согласовали кандидатуру Виктора Иконникова, заместителя председателя правительства Архангельской области.

Комментируя это назначение, Игорь Орлов подчеркнул:

«Ориентируемся на региональные кадры. Виктор Иконников прошёл достойную школу в системе органов власти, он активно занимается инвестиционной политикой, хорошо понимает потенциал региона».

Как отметил Виктор Иконников, в числе самых актуальных вопросов сегодняшнего дня — реализация 12 моделей упрощения ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности территорий. Механизм запущен, теперь эта работа должна быть чётко закреплена в конкретных региональных планах.

Назначение на новые должности Алексея Гришкова и Виктора Иконникова состоится после подписания губернатором Архангельской области соответствующего распоряжения.