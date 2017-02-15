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Белоруссия может увеличить срок безвизового пребывания до двух недель

Политика
Таким образом, иностранцы смогут пользоваться услугами белорусских санаториев, считают в МИД Белоруссии

Минск, 15 февраля 2017, 19:13 — REGNUM  Срок безвизового пребывания иностранцев в Белоруссии может быть увеличен с пяти дней до двух недель. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик 15 февраля во время онлайн-конференции Белтелерадиокомпании.

Как отметил представитель МИД, в таком случае иностранные граждане смогут воспользоваться услугами санаторно-курортного лечения, являющегося, по его словам, «изюминкой» Белоруссии.

Мирончик напомнил, что стандартный срок пребывания в санатория республики составляет 12 дней либо 24 дня. «Наверное, если мы будем делать следующий шаг и задумываться над тем, как привлечь иностранных туристов в белорусские санатории, тот логично говорить о 12 либо 14 днях», — сказал он.

Вместе с тем Мирончик подчеркнул, что пока обсуждать данный вопрос рано. «Направление движения понятно, но двигаться мы будем с присущей нам осторожностью и поступательностью», — отметил он.

Пресс-секретарь МИД дал крайне положительную оценку первым дням действия безвизового режима. По его словам, по состоянию на утро 15 февраля правом безвизового въезда воспользовались уже 465иностранцев, наиболее активны среди них граждане Германии, Польши, Китая, Италии и Литвы.

Как передавало ИА REGNUM, в Белоруссии с 12 февраля начал действовать пятидневный безвизовый режим для граждан 80 государств. Соответствующий указ в январе этого года подписал Александр Лукашенко.

Согласно документу, безвизовый режим распространяется на граждан 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также граждан Бразилии, Индонезии, США, Японии и других стран. Безвизовый режим действует при условии въезда в Белоруссию через Национальный аэропорт Минск.

Как было заявлено, данная мера направлена на привлечение большего числа туристов, бизнесменов и частных лиц, которые имеют общегражданские паспорта.

Решение о введении безвизового режима было принято Минском без согласования с российской стороной. В Москве сочли, что такая мера несёт потенциальную угрозу проникновения на территорию России нежелательных и опасных лиц. В качестве защитной меры ФСБ России объявило о создании пограничной зоны на российско-белорусской границе для противодействия незаконной миграции, контрабанде и наркотрафику.

После этого Александр Лукашенко обвинил Москву в нарушении межгосударственного соглашения о границе, заявив, что глава ФСБ «одним росчерком пера поставил крест на всех договорённостях».

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