Коррупционные скандалы в Эквадоре в преддверии выборов: Случайность ли?

19 января в Эквадоре пройдут президентские выборы. Ранее президент страны уже обвинил США во лжи и вмешательстве в выборе в Эквадоре

Кито, , 18:51 — REGNUM В преддверии президентских выборов в Эквадоре произошло два громких коррупционных скандала. Об этом пишет агентство Reuters.

Отмечается, что ABN Amro Capital USA LLC получила право выдать повестки в суд американскому и эквадорскому подразделению трендинговой какао компании Transmar Group Ltd по делу об утерянных $300 млн активов. Дело в том, что банк 31 декабря 2016 года должен был подать заявление о банкротстве. Однако прежде чем это произошло крупная сумма денег исчезла из компании Transmar Group Ltd, которая брала у банка кредит.

ABN Amro Capital USA LLC — подразделение ABN Amro Group NV и кредитор Transmar Group Ltd. Основной банк был вынужден привлечь к разбирательству несколько компаний, в том числе подразделение Эквадора. Несколько директоров компании были вызваны на допрос.

Другой коррупционный скандал связан с бразильской строительной компании Odebrecht. Она является крупнейшей в Латинской Америке. Так, во вторник, 14 февраля, власти Венесуэлы провели обыски в офисах компании в рамках расследования коррупционного скандала.

В сообщении прокуратуры говорится: «Расследование направлено на то, чтобы прояснить ситуацию и установить, были ли закончены проекты, для осуществления которых эта компания была привлечена».

Примечательно, что ранее сообщалось, что власти ряда латиноамериканских стран получали взятки Odebrecht, которые исчисляли миллионами. По данным американского суда, в период с 2001 по 2016 год компания заплатила иностранным политикам и представителям властных структур $439 млн. Издание пишет, что в список тех, кто получал взятки за выгодные контракты вошли чиновники Аргентины, Колумбии, Доминиканской республики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Панамы и Перу. Самые крупные «благодарности» получали чиновники в Венесуэле — $98 млн.

Также ранее генеральная прокуратура Колумбии сообщала, что предвыборная кампания президента страны Хуана Мануэля Сантоса в 2014 году, предположительно, получила по меньшей мере один миллион долларов от Odebrecht. По словам генпрокурора Нестора Умберто Мартинеса, часть от $4,6 млрд, выплаченная Odebrecht бывшему сенатору Колумбийской либеральной партии Отто Буле, предназначалась для предвыборной кампании Сантоса.

Кроме того, ранее Odebrecht, которая является еще и одним из основных подрядчиков бразильского нефтяного гиганта Petrobras, подозревалась в причастности к громкому коррупционному делу с нефтяной компании, которое привело к отставке многих высокопоставленных чиновников и импичменту президенту. В июне 2016 года президент Odebrecht Марселу Одебрехт был задержан федеральной полицией Бразилии в качестве одного из подозреваемых по делу Petrobras.

Как ранее писало ИА REGNUM, президент Эквадора Рафаэль Корреа заявил, что целью доклада Министерства юстиции США о коррупционной схеме, в которой якобы задействованы высшие должностные лица Эквадора и руководство бразильской Odebrecht, является попытка повлиять на итоги президентских выборов в Эквадоре.

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