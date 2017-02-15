На два вакантных места в думе Великого Новгорода претендуют 12 человек

На дополнительных выборах депутатов городской думы пятого созыва по одномандатным избирательным округам № 5 и № 6 завершилось выдвижение кандидатов

Великий Новгород, , 18:48 — REGNUM В Великом Новгороде завершилось выдвижение кандидатов на дополнительных выборах депутатов городской думы по одномандатным избирательным округам № 5 и № 6. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 15 февраля, в пресс-службе горизбиркома, всего на два вакантных депутатских места претендуют 12 человек.

В округе №5 на выборы идут директор муниципального Центра по работе с детьми и молодежью «Алые паруса» Владимир Аверкин (самовыдвижение); безработный Виталий Ильин («Коммунисты России»); технолог Виталий Макаров (КПРФ); помощник депутата Новгородской областной думы от ЛДПР Алексея Чурсинова Оксана Макарова; домохозяин, бывший депутат думы Чудовского района Сергей Максименко («Яблоко»); генеральный директор ООО «Пауэрз» Максим Муратшин («Справедливая Россия») и помощник депутата областной думы Андрея Ломанова Светлана Петрова («Единая Россия»).

В округе №6 в выборах намерены принять участие начальник Клинического госпиталя ветеранов войн Эдуард Григорьев («Единая Россия»); координатор союза сторонников партии «Коммунисты России» по Новгородской области Виталий Кириллов, индивидуальный предприниматель Андрей Лукьянов (КПРФ), руководитель инженерно-хозяйственного отдела ООО «Грейп» Юрий Семаков («Яблоко») и помощник руководителя депутатского объединения в Новгородской областной думе Екатерина Шутова (ЛДПР).

Отмечается, что кандидаты от КПРФ — Виталий Макаров и Андрей Лукьянов — уже зарегистрированы. Остальным предстоит собрать необходимые документы до 22 февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по округу №6 в выборах ранее планировал принять участие бывший вице-мэр Сергей Светлов от партии «Справедливая Россия», но, как пояснил новгородским СМИ лидер партии в регионе Алексей Афанасьев, накануне передумал, не объясняя причин.

Довыборы в думу Великого Новгорода состоятся 9 апреля.

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