Луценко обещает начать судебный процесс по делу о госизмене Януковича

Киев, , 18:46 — REGNUM



Судебный процесс по делу о государственной измене четвертого президента Украины Виктора Януковича может начаться в марте 2017 года. Об этом 15 февраля на пресс-конференции в Киеве заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает ИА REGNUM.

При этом Луценко призвал усовершенствовать закон о заочном осуждении, тогда у ГПУ «будет достаточно времени для вручения подозрений и обвинительных актов и начать заочное осуждение по Януковичу по госизмене».

«Начиная с марта, если ВР примет закон о совершенствовании процедуры заочного осуждения, с марта мы начнем судебное разбирательство по делу государственной измены Януковича. К этому все готово, сделана общественная и тяжелая юридическая работа… Как только ВР примет решение об усовершенствовании процедуры заочного осуждения, чтобы избежать любых рисков в Европейском суде, мы готовы действовать немедленно», — рассказал Луценко.

Он проинформировал, что имеющиеся у следствия доказательства дают возможность обновить подозрение и вручить обвинительный акт. Кроме того, Луценко поручил начальнику управления специальных расследований ГПУ Сергею Горбатюку откорректировать подозрения в деле Януковича и других высокопоставленных чиновников.

«Суд рассмотрел вопрос об установлении срока завершения ознакомления с материалами следствия стороной защиты. Также я потребовал у начальника департамента по делам майдана господина Горбатюка сразу после принятия этого закона (о заочном осуждении, — ред.) подкорректировать подозрение, учитывая полученные последние результаты следствия. После предъявить обновленное подозрение, а потом обвинительный акт Януковичу, Захарченко, Якименко и другим должностным лицам за незаконное объявление антитеррористической операции, привлечение спецподразделений для разгона майдана, что привело к человеческим жертвам», — сказал Луценко.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля 2017 года генпрокурор Луценко на своей странице в Facebook опубликовал полученную от секретариата ООН фотокопию заявления президента Януковича с просьбой ввести в Украину российские войска. По словам Луценко, документ приобщен к делу о госизмене в отношении экс-главы государства. «Все полученные украинским следствием материалы признаны ООН официальными документами, которые предоставила Россия. Следствием военной прокуратуры получены неопровержимые документальные доказательства госизмены Януковича. Разрешение на обнародование мной данных досудебного следствия получены от старшего прокурора по производству о госизмене Януковича», — заявил Луценко.