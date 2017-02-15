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CNN: Трамп и Москва единодушно не верят сообщениям западных СМИ

Политика
Президент США и Кремль подозрительно единодушны в низкой оценке качества сообщений газет и телеканалов Запада

Вашингтон, 15 февраля 2017, 18:43 — REGNUM  Сообщения западных СМИ о связях помощников Дональда Трампа с российскими спецслужбами подозрительно единодушно опровергаются и Кремлем и президентом США, сообщает CNN.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее призвал «не верить газетным сообщениям», а Дональд Трамп аналогичным образом обвинил СМИ в публикации ложной информации, основанной лишь на анонимных сообщениях неназванных источников.

Стоит отметить, что заявление Дмитрия Пескова о том, что «очень сложно сейчас настоящее от подделок, от «уток» отличить», стало весьма похожим на сообщение Дональда Трампа в Twitter, где президент США отметил, что «со своими теориями заговора распространяющие ложные новости СМИ совсем с ума сошли».

Телеканал CNN считает такое единодушие оценки качества работы СМИ как минимум подозрительным, так как продолжает высоко оценивать принципы собственной работы.

Читайте ранее в этом сюжете: ‍Песков – о «связи Трампа с разведкой РФ»: Не нужно верить «газетным уткам»

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