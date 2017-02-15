Грузия укрепляет связи со странами Персидского залива

В Тбилиси подписан меморандум о механизме консультаций между МИД Грузии и генеральным секретариатом Совета стран Персидского залива

Тбилиси, , 18:34 — REGNUM Грузия придает большое значение сотрудничеству со странами Персидского залива, подчеркнули в МИД республики, и, с целью его дальнейшего углубления и развития в рамках визита делегации Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в Тбилиси между генеральным секретариатом совета и МИД Грузии был подписан меморандум о механизме консультаций.

По информации МИД Грузии, документ был подписан 14 февраля, после встречи министра иностранных дел Михаила Джанелидзе с генеральным секретарем ССАГПЗ Абдулом Латифом бин Рашидом Аль-Заяни.

На встрече делегация ССАГПЗ выразила большой интерес арабских стран и инвесторов к сотрудничеству с Грузией, в том числе в сферах экономики, туризма, воздушного транспорта, образования и культуры.

Стороны отметили и рост туристов из стран Персидского залива в Грузию, число которых в 2016 году достигло 60 929 человек.

Позитивно развивается сотрудничество между авиационными компаниями. Генсек ССАГПЗ сообщил, что к тем арабским авиакомпаниям, которые уже выполняют рейсы на авиарынке Грузии, в июне текущего года добавится еще одна — компания Gulf Air.

На встрече также обсуждалась ситуация в странах Ближнего Востока и была подчеркнута необходимость усиления сотрудничества в борьбе с терроризмом. Эти же темы обсуждались на встречах генсека ССАГПЗ с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, президентом Георгием Маргвелашвили и председателем парламента Ираклием Кобахидзе. Делегация ССАГПЗ пробудет в Грузии до 16 февраля.