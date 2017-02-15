Среда, 15 Февраля 2017 года
19:28:16 МСК

Грузия укрепляет связи со странами Персидского залива

Политика
В Тбилиси подписан меморандум о механизме консультаций между МИД Грузии и генеральным секретариатом Совета стран Персидского залива

Тбилиси, 15 февраля 2017, 18:34 — REGNUM  Грузия придает большое значение сотрудничеству со странами Персидского залива, подчеркнули в МИД республики, и, с целью его дальнейшего углубления и развития в рамках визита делегации Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в Тбилиси между генеральным секретариатом совета и МИД Грузии был подписан меморандум о механизме консультаций.

По информации МИД Грузии, документ был подписан 14 февраля, после встречи министра иностранных дел Михаила Джанелидзе с генеральным секретарем ССАГПЗ Абдулом Латифом бин Рашидом Аль-Заяни.

На встрече делегация ССАГПЗ выразила большой интерес арабских стран и инвесторов к сотрудничеству с Грузией, в том числе в сферах экономики, туризма, воздушного транспорта, образования и культуры.

Стороны отметили и рост туристов из стран Персидского залива в Грузию, число которых в 2016 году достигло 60 929 человек.

Позитивно развивается сотрудничество между авиационными компаниями. Генсек ССАГПЗ сообщил, что к тем арабским авиакомпаниям, которые уже выполняют рейсы на авиарынке Грузии, в июне текущего года добавится еще одна — компания Gulf Air.

На встрече также обсуждалась ситуация в странах Ближнего Востока и была подчеркнута необходимость усиления сотрудничества в борьбе с терроризмом. Эти же темы обсуждались на встречах генсека ССАГПЗ с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, президентом Георгием Маргвелашвили и председателем парламента Ираклием Кобахидзе. Делегация ССАГПЗ пробудет в Грузии до 16 февраля.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация на Ближнем Востоке
Главное сегодня
NB!
15.02.17
The Guardian: «Украина боится стать американской разменной монетой»
ЛондонВеликобритания Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
15.02.17
The Daily Express: «Окружение Путина заблуждалось насчет Трампа»
ЛондонВеликобритания Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
15.02.17
Газовый спор: Экспорт нефти из Белоруссии в ЕС сократился на 33%
МинскБелоруссия Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
15.02.17
Литва: Надо воспользоваться спором Путина и Лукашенко для остановки БелАЭС
ВильнюсЛитва Строительство АЭС в Белоруссии Политика
NB!
15.02.17
Реакция на Жириновского в Татарии: «Это ещё не позиция Кремля»
КазаньРоссия Расследования деятельности глав регионов Политика
NB!
15.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 15 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
15.02.17
Из-за России и Трампа дружба Прибалтики и Скандинавии крепнет
СтокгольмШвеция Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
15.02.17
«Сообщение о встрече Путина с главой МЭР на тему рубля развернуло рынок»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
15.02.17
ФСБ перекрыла канал поставки героина через Татарию в Москву
КазаньРоссия Наркомания, наркоторговля и борьба с ними Происшествия
NB!
15.02.17
С банковских карт граждан РФ похищено более 1 млрд рублей
МоскваРоссия Кибербезопасность и киберпреступность Экономика
NB!
15.02.17
Трамп обвинил Обаму в мягком отношении к России
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
15.02.17
Госдума вводит требования к гражданству руководства морских портов России
МоскваРоссия Морские порты России и транзит Политика
NB!
15.02.17
Фактически родственница: испытание института детского омбудсмена Чувашии
ЧебоксарыРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
15.02.17
Экс-мэр Петрозаводска рассказала о «поэмах» в честь отставки Худилайнена
Санкт-ПетербургРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
15.02.17
«Доверять губернатору Меркушкину выборы президента в регионе опасно»
СамараРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
15.02.17
Беременные смогут рассчитывать на отсрочку наказания до вынесения приговора
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
15.02.17
Спикер ЗС Петербурга ответил Минкультуры на заявление о ветряных мельницах
Санкт-ПетербургРоссия Защита культурного наследия Политика
NB!
15.02.17
«Хочется «Мира» или нет, но его добьются»
МоскваРоссия Создание Национальной системы платежных карт (НСПК) в России Экономика
NB!
15.02.17
Троллейбусный парк Йошкар-Олы банкротят ради финансового оздоровления
Йошкар-ОлаРоссия Судьба общественного транспорта в городах России Экономика
NB!
15.02.17
«Парадоксальное выселение»: многодетная семья может потерять жильё
КурганРоссия Проблемы многодетных семей Общество
NB!
15.02.17
«Роснефть» может потерять все свои активы в Венесуэле»
КаракасВенесуэла Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
15.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM«Бордель как был, так и остается, даже девочек не меняют»: обзор экономики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
ещё главное