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Украина привлекла к ответственности 28 граждан РФ «за военные преступления»

Политика
В 2017 году на Украине заработает Государственное бюро расследований

Киев, 15 февраля 2017, 18:34 — REGNUM  По состоянию на февраль 2017 года украинские суды привлекли к ответственности 28 граждан Российской Федерации. Их обвинили в военных преступлениях на территории Украины. Об этом 15 февраля на пресс-конференции в Киеве заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает ИА REGNUM.

«В Украине нашими национальными судами привлечен к ответственности уже 41 человек, из них — 28 граждан Российской Федерации, 13 граждан участников «террористических организаций ДНР и ЛНР». Самые высокопоставленные подозреваемые в военных преступлениях — это 20 российских высокопоставленных чиновников», — рассказал Луценко.

Генпрокурор отметил, что среди подозреваемых — советник президента РФ Сергей Глазьев, представитель президента РФ в Крымском федеральном округе Олег Белавенцев, министр обороны РФ Сергей Шойгу, его заместители — Дмитрий Булгаков, Николай Панков, начальник Генерального штаба, первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов, а также 12 офицеров ВС РФ.

По его словам, в 2017 году на Украине заработает Государственное бюро расследований и призвал усовершенствовать закон о заочном осуждении. «Этот закон может использоваться стороной защиты, как доказательство выборочного правосудия. Потому что закон действует с апреля 2016 года по апрель этого года. Таким образом, избирательность срока действия заочного осуждения может квалифицироваться стороной защиты в апелляции к ЕСПЧ как выборочное правосудие. Я обратился к ВР с просьбой принять закон 6510, который совершенствует норму и дает возможность введения заочного осуждения до создания ГБР. Когда оно будет создано? В этом году», — сказал Луценко.

Напомним, 26 января 2017 года спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявила, что на территории России незаконно удерживает 17 граждан Украины, а в Крыму — 27 человек. Она отметила, что для того, чтобы освободить украинцев из тюрем, МИД уже направило более 100 обращений и 200 нот. «По состоянию на сегодня в России находятся 17 граждан Украины, которые незаконно удерживаются из-за сфабрикованных обвинений. Незаконно удерживаются в «оккупированном» Россией Крыму 27 украинцев», — подчеркнула Беца.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2015 года на Украине за содействие террористической деятельности в Донбассе были арестованы четыре гражданина Российской Федерации. «Украинские суды избрали меру пресечения для четырех граждан Российской Федерации, которые подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 258−3 ч.1 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации), в виде содержания под стражей в течение следующих двух месяцев», — сообщал советник главы СБУ Маркиян Лубкивский.

По его словам, двое из арестованных подозреваются в вербовке граждан Украины в подразделения ДНР. Также они якобы собирали информацию о дислокации военной техники в Донецкой и Запорожской областях.

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