Оппозиция о выборах главы Туркмении: «Голосовать можно было даже за соседа»

Туркменские правозащитники и оппозиционеры рассказали о низкой явке и многочисленных нарушениях, зафиксированных на избирательных участках

Ашхабад, , 18:32 — REGNUM Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов подвела окончательные итоги голосования на выборах президента Туркмении и официально провозгласила Гурбангулы Бердымухамедова вновь избранным главой туркменского государства.

«Президентские выборы прошли на высоком организационном уровне, согласно национальному избирательному законодательству и нормам международного права. В целом участие в голосовании приняло 97,28% избирателей или 3 163 692 человека, что свидетельствует о высокой гражданской активности населения страны, его стремления быть непосредственным участником дальнейшего процесса демократических преобразований в Туркмении», — подчеркнули в пресс-службе ЦИК.

Между тем, туркменские правозащитники отмечают, что «к сожалению, Центризбирком не уточнил, сколько голосов собрал каждый из 8 альтернативных президенту Бердымухамедову кандидатов, которые в целом поделили между собой 2,31% голосов избирателей».

«Если допустить, что голоса разделились поровну, то каждый получил по 0,2887%, то есть по 9133 голоса. В то же время напомним, что для выдвижения кандидата от инициативных групп, необходимо собрать 10 000 подтвержденных ЦИКом подписей в поддержку выдвиженца», — недоумевает издание «Хроника Туркменистана».

Другие оппозиционные туркменские СМИ заострили внимание на том, что заявления официальных властей Туркмении о превысившей 97% явке избирателей на президентских выборах не соответствуют действительности.

«К такому выводу пришли наблюдатели, посетившие ряд избирательных участков в Ашхабаде и Мары. Они также зафиксировали ряд нарушений, в том числе неограниченность голосования на разных избирательных участках, а также не только лично за себя, но и за всех членов семьи и даже за соседей», — констатируют «Альтернативные новости Туркменистана».

ИА REGNUM напоминает, что 12 февраля 2017 года в Туркмении состоялись выборы президента. На высший государственный пост претендовали 9 кандидатов: президент Гурбангулы Бердымухамедов, банкир Бекмырат Аталыев, представитель «Аграрной партии» Дурдыгылыч Оразов, зампредседателя Гособъединения пищевой промышленности Максат Аннанепесов, замгубернатора Марыйской области Джуманазар Аннаев, замгубернатора Дашогузской области Меретдурды Гурбанов, директор Сейдинского НПЗ Рамазан Дурдыев, начальник главного управления экономики и развития Ахалской области Сердар Джелилов и гендиректор ГП «Гарабогазсульфат» Сулейманнепес Нурнепесов.

Отметим, что международные наблюдатели назвали прошедшие в этой среднеазиатской стране президентские выборы честными и открытыми. В то же время туркменская оппозиция в изгнании раскритиковала избирательный процесс и охарактеризовала выборы как «формально альтернативные». Сомнения в честности выборов президента Туркмении высказали также и некоторые международные правозащитные организации.

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