Рафаэль Корреа: «Правые не смогут нанести нам поражение»

Кито, , 18:26 — REGNUM Президент Эквадора Рафаэль Корреа подтвердил свой уход из большой политики после президентских выборов, которые состоятся 19 февраля с.г. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Корреа намерен вместе с семьей переехать на постоянное место жительство в Западную Европу.

Однако, Рафаэль Корреа заявил, что несмотря на «грязную и нечестную избирательную кампанию, правые не смогут нанести нам поражение», комментирует Andes. .

Накануне, в ходе своего еженедельного выступления по национальному телевидению, Рафаэль Корреа объявил о попытках, «навредить правительству» скандалами, связанными с появлением в социальных сетях видеоклипов, на которых бывший министр Карлос Яннусселли, обвиняемый в казнокрадстве по делу государственной компании «Petroecuador», утверждал, что в этой государственной нефтяной компании «абсолютно ничего не делалось без согласия Хорхе Гласа». Напомним, что последний баллотируется на пост вице-президента страны от правящей партии, сообщает «Эквадор сегодня».

Отметим, что предвыборная ситуация в Эквадоре сложная. В случае победы правого кандидата — Гильермо Лассо — страну ожидают серьезные перемены, в том числе смена политического вектора, включая отказ от ориентации на Боливарианский альянс. Кроме этого, как сообщает The Guardian, Лассо пообещал в случае победы лишить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, писало ранее ИА REGNUM.

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