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Новый посол РФ в Латвии ожидает оттепель в отношениях двух стран

Политика
По мнению посла, Латвия и Россия «обречены» на сотрудничество

Рига, 15 февраля 2017, 17:34 — REGNUM  Российско-латвийские отношения не могут вечно находиться в стадии замерзания, поэтому в них ожидается оттепель, заявил новый посол РФ в Латвии Евгений Лукьянов во время визита в Сейм и встречи с заместителем спикера Сейма Гундаром Даудзе, сообщает LETA. По словам дипломата, когда отношения между странами достигают определенного «температурного уровня», им ничего не остается, как только улучшаться.

Во время беседы с Даудзе посол указал на некоторые тенденции, свидетельствующие о позитивных изменениях. По словам Лукьянова, нельзя прекратить контакты между людьми. «Мы соседи, мы не можем «поменять квартиру», вы не уедете на Сейшельские острова, а у нас с учетом нашей территории вообще нет места для переселения», — сказал посол, добавив, что, с точки зрения России, хороший сосед — это даже лучше, чем родственник.

«Следовательно, с определенной точки зрения мы обречены на сотрудничество и мирное сосуществование», — сказал посол России, призвав искать сферы, в которых между странами нет системных противоречий.

Стоит отметить, что председатель Сейма Инара Мурниеце с Лукьяновым не встречалась, так как предпочла встречу с украинским послом Евгением Перебийнисом. В свою очередь Евгений Лукьянов в этой связи отметил, что может только сожалеть об этом.

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Российско-латвийские отношения
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