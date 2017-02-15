Швеция: Из-за России и Трампа дружба Прибалтики со Скандинавией крепнет

Различные форматы сотрудничества в регионе Балтийского время становятся еще более важными

Стокгольм, , 17:29 — REGNUM На фоне российской угрозы и той неопределенности, которую создали избрание Дональда Трампа и выход Великобритании из ЕС, Северные страны намерены еще теснее сотрудничать в сферах экономики и обороны. Кроме того, в силу этих же причин крепнут связи между североевропейскими и прибалтийскими странами. Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём в интервью газете Financial Times.

Министр отметила, что важность сотрудничества Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии и Исландии в ближайшие годы только возрастет. Она также заявила, что к более тесному взаимодействию с Северными странами стремятся прибалтийские государства. Вильнюс, Рига и Таллин опасаются, пояснила Валльстрём, что вступивший в должность президента США Дональд Трамп не будет защищать их интересы «против Кремля».

«Прибалтийские страны действительно обеспокоены тем, что может сделать Россия, — подчеркнула министр. — Это привело к более тесному контакту между Северными и прибалтийскими государствами».

Маргот Валльстрём напомнила, что несмотря на сложность международной обстановки, Стокгольм по-прежнему против вступления в НАТО. Швеции, отметила она, важно «сохранять гибкость».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно новой внешнеполитической декларации, представленной сегодня, 15 февраля, Маргот Валльстрём Риксдагу, Швеция выступает за продолжение политического диалога с Москвой. Однако, принципиальной позицией королевства является соблюдение международного права и сохранение системы европейской безопасности. Как заявила глава шведского МИД, санкции против России должны быть сохранены до тех пор, «пока не исчезнут причины, по которым они были введены».