Среда, 15 Февраля 2017 года
17:57:48 МСК

Швеция: Из-за России и Трампа дружба Прибалтики со Скандинавией крепнет

Политика
Различные форматы сотрудничества в регионе Балтийского время становятся еще более важными

Стокгольм, 15 февраля 2017, 17:29 — REGNUM  На фоне российской угрозы и той неопределенности, которую создали избрание Дональда Трампа и выход Великобритании из ЕС, Северные страны намерены еще теснее сотрудничать в сферах экономики и обороны. Кроме того, в силу этих же причин крепнут связи между североевропейскими и прибалтийскими странами. Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём в интервью газете Financial Times.

Министр отметила, что важность сотрудничества Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии и Исландии в ближайшие годы только возрастет. Она также заявила, что к более тесному взаимодействию с Северными странами стремятся прибалтийские государства. Вильнюс, Рига и Таллин опасаются, пояснила Валльстрём, что вступивший в должность президента США Дональд Трамп не будет защищать их интересы «против Кремля».

«Прибалтийские страны действительно обеспокоены тем, что может сделать Россия, — подчеркнула министр. — Это привело к более тесному контакту между Северными и прибалтийскими государствами».

Маргот Валльстрём напомнила, что несмотря на сложность международной обстановки, Стокгольм по-прежнему против вступления в НАТО. Швеции, отметила она, важно «сохранять гибкость».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно новой внешнеполитической декларации, представленной сегодня, 15 февраля, Маргот Валльстрём Риксдагу, Швеция выступает за продолжение политического диалога с Москвой. Однако, принципиальной позицией королевства является соблюдение международного права и сохранение системы европейской безопасности. Как заявила глава шведского МИД, санкции против России должны быть сохранены до тех пор, «пока не исчезнут причины, по которым они были введены».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обострение отношений России и НАТО
Главное сегодня
NB!
15.02.17
ВТБ ввёл дополнительный «налог» на доходы физических лиц
МоскваРоссия Банковское дело Экономика
NB!
15.02.17
«Сообщение о встрече Путина с главой МЭР на тему рубля развернуло рынок»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
15.02.17
ФСБ перекрыла канал поставки героина через Татарию в Москву
КазаньРоссия Наркомания, наркоторговля и борьба с ними Происшествия
NB!
15.02.17
С банковских карт граждан РФ похищено более 1 млрд рублей
МоскваРоссия Кибербезопасность и киберпреступность Экономика
NB!
15.02.17
Трамп обвинил Обаму в мягком отношении к России
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
15.02.17
Госдума вводит требования к гражданству руководства морских портов России
МоскваРоссия Морские порты России и транзит Политика
NB!
15.02.17
Фактически родственница: испытание института детского омбудсмена Чувашии
ЧебоксарыРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
15.02.17
Экс-мэр Петрозаводска рассказала о «поэмах» в честь отставки Худилайнена
Санкт-ПетербургРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
15.02.17
«Доверять губернатору Меркушкину выборы президента в регионе опасно»
СамараРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
15.02.17
Беременные смогут рассчитывать на отсрочку наказания до вынесения приговора
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
15.02.17
Спикер ЗС Петербурга ответил Минкультуры на заявление о ветряных мельницах
Санкт-ПетербургРоссия Защита культурного наследия Политика
NB!
15.02.17
«Хочется «Мира» или нет, но его добьются»
МоскваРоссия Создание Национальной системы платежных карт (НСПК) в России Экономика
NB!
15.02.17
Троллейбусный парк Йошкар-Олы банкротят ради финансового оздоровления
Йошкар-ОлаРоссия Судьба общественного транспорта в городах России Экономика
NB!
15.02.17
«Парадоксальное выселение»: многодетная семья может потерять жильё
КурганРоссия Проблемы многодетных семей Общество
NB!
15.02.17
«Роснефть» может потерять все свои активы в Венесуэле»
КаракасВенесуэла Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
15.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM«Бордель как был, так и остается, даже девочек не меняют»: обзор экономики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
15.02.17
Регионам предлагают освободить пенсионеров от взносов на капремонт
МоскваРоссия Взносы на капитальный ремонт жилых многоквартирных домов Политика
NB!
15.02.17
Подростковые суициды — семья оставлена один на один?
ЧелябинскРоссия Самоубийства детей и подростков Общество
NB!
15.02.17
Пенсии казахстанцев хотят передать в управление иностранным компаниям
АстанаКазахстан Пенсионная реформа Экономика
NB!
15.02.17
Олег Михайлов«Украинский сценарий»: Литва запугивает Минск нападением России
ВильнюсЛитва Белорусско-литовские отношения Политика
NB!
15.02.17
Путин назначил врио губернатора Карелии
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
15.02.17
‍Песков – о «связи Трампа с разведкой РФ»: Не нужно верить «газетным уткам»
МоскваРоссия Пропаганда США Политика
ещё главное