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Правительство Грузии призывают прекратить финансирование церкви

Политика
«Церковь стала своего рода автономной частью правительства, и сотрудничество-конкуренция в режиме взаимной выгоды и часто взаимного шантажа довели до кризиса»

Тбилиси, 15 февраля 2017, 17:09 — REGNUM  «Церковь в Грузии стала своего рода автономной частью правительства, и сотрудничество-конкуренция между правительством и церковью в режиме взаимной выгоды и часто взаимного шантажа и довели ситуацию до нынешнего кризиса», — заявила на пресс-конференции 15 февраля один из лидеров Республиканской партии Грузии Хатуна Самнидзе.

Так республиканцы откликнулись на скандал с попыткой отравления высокопоставленного духовного лица и задержание обвиняемого в этом преступлении дьякона Георгия Мамаладзе. Они не исключают, что те факты, которые были приведены в обнародованном телекомпанией «Рустави-2» письме Мамаладзе патриарху Грузии, действительно имели место.

По словам лидера республиканцев, такие взаимоотношения между правительством и церковью продолжаются долгие годы, и еще в период правления Шеварднадзе церковь получала от государства материальную помощь, которая стала еще разнообразнее при правлении Саакашвили, а сегодня приобрела более радикальные формы.

Самнидзе подчеркнула необходимость строгого отмежевания церкви от государства, соблюдения согласованных конкордатом норм и прекращения всех видов финансирования церкви, кроме тех, что предусмотрены соглашением между правительством и церковью.

Еще один лидер Республиканской партии Тамар Кордзая огласила те факты, которые им удалось добыть из официальных источников по вопросу финансирования церкви. «Церковь получила за эти годы более 200 миллионов лари в виде денежных средств и еще более 1 миллиона квадратных метров земли. Может, кто-нибудь объяснит, почему обязано население Грузии платить такие суммы в виде компенсации», — подчеркнула Кордзая. Она призвала правительство пересмотреть порядок финансирования церкви.

В опубликованном «Рустави-2» скандальном письме дьякон Мамаладзе писал патриарху о многочисленных нарушениях и коррупции, выявленных им в период руководства различными принадлежащими патриархии структурами, о незаконном бизнесе, который вели священнослужители под прикрытием других лиц и фирм. При этом телекомпания на действительности этого послания особенно не настаивала.

Дьякон Мамаладзе был задержан при попытке вылета в Германию, и в его багаже был обнаружен цианид, по информации следствия, предназначенный для отравления высокопоставленного духовного лица.

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Попытка отравления высокопоставленного клирика в Грузии
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