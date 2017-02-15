Трамп: американская разведка раздает секретные данные СМИ

Вашингтон, , 16:59 — REGNUM Президент США Дональд Трамп прокомментировал утечку в американские СМИ секретной информации из разведывательного сообщества страны. Свое мнение на этот счет Трамп опубликовал на своей личной странице в Twitter сегодня, 15 февраля.

«Настоящий скандал здесь в том, что секретные данные нелегально раздаются «разведкой» словно конфеты. Очень не по-американски!», — пишет Трамп.

Напомним, ранее Трамп заявил, что американские спецслужбы незаконно предоставляют данные средствам массовой информации.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на неких американских чиновников сообщил, что высшие советники президента США Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании находились в постоянном контакте с лицами, связанными с российскими спецслужбами.

Контакты эти якобы были перехвачены во время планового прослушивания российских должностных лиц и других граждан России, известных американской разведке.