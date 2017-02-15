Татьяна Полоскова, , 16:55 — REGNUM

Донецк живет жизнью прифронтового города. Артобстрелы мирных районов, заклеенные еще с 2014 года скотчем окна гостиниц, офисных зданий, школ. Комендантский час. Вполне понятные для войны социальные проблемы. Горе тех, кто потерял родных и близких. Тут очень не просто, но паники нет. Люди собраны, спокойны.

И именно здесь начинаешь ощущать, что агрессивный украинский национализм — это не миф. И не пустой пропагандистский штамп. За то время, когда официальный Киев провозгласил начало карательной операции против ДНР, украинская армия окрепла. И когда вояки, подвергающие обстрелам мирных жителей: женщин, детей, стариков, заявляют, что дальше пойдут на Ростов и Воронеж, это не бред отдельных командиров. Это доктрина. А разработчики ее совсем не в Киеве. В ДНР говорят, что Донбасс — форпост Русского мира. И это не красивая метафора, а реальность. Считать происходящее в Донбассе «внутренним делом Украины» — значит, в очередной раз предавать русских, не по своей воле оказавшихся за границей. Здесь верят России и очень надеются на нас.

«Когда украинские родственники и знакомые обвиняют нас в сепаратизме, отказываются общаться, то это как-то еще можно понять. Но когда в российских социальных сетях нам пишут: «Уходите обратно на Украину», рассказывают небылицы о ситуации в зоне боевых действий, обвиняют нас в том, что жизнь в России, в связи с санкциями усложнилась, это обиднее всего», — говорит житель ДНР Ольга С. «В российских ток-шоу, зачастую, ситуацию в ДНР и ЛНР комментируют те, кто сами здесь ни разу не были. Это вызывает негативную реакцию. Пусть говорят — на то и ток-шоу, но надо чаще давать слово простым людям — шахтерам, врачам, пенсионерам из ДНР», заявил корреспонденту ИА REGNUM донецкий пенсионер, бывший шахтер Николай Д. «Здесь ждут от России конкретной и четкой позиции по ситуации в ДНР. Поскольку, жить третий год в напряжении, без понимания перспективы очень тяжело. Но ДНР мы не сдадим», а вот это озвучили очень многие жители ДНР, с кем довелось разговаривать за время нахождения в Донецке.

Жителям Донецка нужно от простых россиян понимание, почему они объявили о независимости, помощь и поддержка. Например, донецким вузам необходимо участие российских преподавателей в учебном и научном процессе, методическая помощь. И, конечно, развитие связей с высшими учебными заведениями России. Особенно впечатлило то, что, несмотря на тяжелые условия, постоянную нехватку финансирования, Донецкий национальный университет продолжает не только полноценный учебный процесс, но и ведет активную научную деятельность. И выполняет функции центра культуры, на площадке которого проводятся конференции, фестивали. Поразил высокий уровень подготовки студентов, стремление к получению знаний, активная жизненная позиция. Как ранее сообщало ИА REGNUM. в ближайшем времени на площадке Донецкого национального университета, при поддержке Фонда «Русский мир», откроется многопрофильный Мультимедиацентр.

Ректор Донецкого национального университета, доктор физико-математических наук, профессор Светлана Владимировна Беспалова в интервью корреспонденту ИА REGNUM, отметила: «В целях совершенствования научно-образовательного процесса и его соответствия лучшим мировым стандартам мы инициировали проведение в Донецке I Международной конференции «Донецкие чтения 2016. Образование, наука и вызовы современности», которая прошла на высоком уровне и стала праздником науки для всего Донбасса. Более 1000 ученых, аспирантов, общественных и политических деятелей образовательных, научных учреждений, общественных организаций, министерств и ведомств ДНР, Российской Федерации, Республики Беларусь, Казахстана, ЛНР, Приднепровской Молдавской Республики приняли участие в конференции. В нынешнем, юбилейном для университета 2017 году, состоится II Международная конференция молодых ученых «Донецкие чтения 2017: Русский мир как цивилизационная основа научно-образовательного и культурного развития Донбасса». Приглашаем к сотрудничеству всех наших коллег. Мероприятие запланировано на октябрь 2017 года».

На сегодняшний день Донецкий национальный университет является ведущим в ДНР многопрофильным учебно-научным комплексом, который реализует единство учебного процесса и научных исследований с привлечением интеллектуального потенциала и материально-технической базы академических научно-исследовательских институтов и ведущих предприятий региона. Университет располагает развитой инфраструктурой: 11 учебных корпусов, 5 корпусов общежитий, учебно-спортивный комплекс, учебно-практический вычислительный центр, санаторий-профилакторий, конференц-кафе «Бригантина», биологическая станция; самая крупная среди ВУЗов Донбасса научная библиотека, полностью удовлетворяющая потребности научных работников, преподавателей и студентов ДонНУ. Университет обладает также современной материально-технической базой для реализации образовательного процесса и научных исследований. Научно-образовательный процесс проходит в просторных аудиториях, оснащенных современными ПК, мультимедийным и лабораторным оборудованием.

Отметим, что жизнь университета тесно связана с реальными нуждами Донецкой Народной Республики. В 2016 году факультетами университета проведен мониторинг рынка труда в Донецкой Народной Республике и выявлены те актуальные направления, образовательную деятельность по которым факультеты могут организовать. Это дало возможность открыть десять новых направлений подготовки, а именно: телевидение, наноматериалы; государственное и муниципальное управление; экономика.

Общее количество студентов на 1 сентября 2016 года составляло 10 тысяч человек. Из 750 научно-педагогических работников более 100 докторов и 360 кандидатов наук."ДонНУ является членом нескольких международных ассоциаций университетов, в том числе — Евразийской ассоциации университетов, включающей 139 ведущих региональных университетов и высших учебных заведений стран Евразийского пространства. Президентом ассоциации является ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова академик РАН Садовничий Виктор Антонович. В апреле наш университет принят в Ассоциацию технических университетов, в состав которой входят 148 университетов (президент — ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана проф. Александров Анатолий Александрович); а также в Ассоциацию юридических ВУЗов (в составе которой 196 ВУЗов), президент — российский государственный, политический и научный деятель проф. Бабурин Сергей Николаевич, сообщила корреспонденту ИА REGNUM помощник ректора Донецкого национального университета Наталья Москаленко. Вопрос, который особенно часто задают представителям Донецкого национального университета — а признаются ли его дипломы в других странах, и какова процедура признания? С января 2015 года начат процесс интеграции университета в научное и образовательное пространство Российской Федерации (ведется активная работа по переходу на российские образовательные стандарты).Это позволило выпускникам ДонНУв 2015 году получить 2 диплома: диплом Донецкого национального университета и диплом российского ВУЗа-партнера. Успешную итоговую государственную аттестацию прошли 1138 (70%) выпускников ДонНУ в ведущих ВУЗах России, что является подтверждением международного уровня подготовки специалистов в донецком национальном университете.

Сегодня университет ведет работу по реализации долгосрочного научно-образовательного сотрудничества, в том числе над созданием условий и выработке механизмов программы двойных дипломов — бакалавра, магистра: через сетевые университеты, на основе дистанционной формы обучения и других механизмов, что позволит бакалаврам и магистрам получать помимо диплома ДонНУ и диплом Вуза РФ.

И отдельное обращение к российским ученым и экспертам, которые на деле, а не только в форматах телевизионных ток-шоу хотят помочь Донбассу. Приезжайте в Донецк, поделитесь вашими знаниями со студентами Донецкого национального университета. Поверьте, более благодарной аудитории вы не увидите больше нигде.

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