В Ярославской области могут сменить председателей ТИКов

Ярославль, , 16:55 — REGNUM В Ярославской области могут смениться руководители территориальных избирательных комиссий. 17 февраля с ними будут расторгнуты трудовые договоры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Избирательной комиссии Ярославской области.

Расторжение трудовых договоров состоится по формальной причине — председатели территориальных избирательных комиссий трудоустроены как помощники председателя облизбиркома. Согласно закону, после смены председателя его помощники так же покидают свои посты.

«Мы были уведомлены о расторжении контрактов. Получим ли мы 17 февраля свои трудовые книжки, или будут заключены новые контракты — неизвестно», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM один из председателей ТИКов.

Лидер ярославского регионального отделения КПРФ Александр Воробьев считает, что контракты будут перезаключены далеко не со всеми действующими председателями территориальных избиркомов.

«Я сразу же понял, и уже озвучивал то, что одно из первых действий после смены руководства облизбиркома — чистка неугодных председателей ТИКов. Тех, которые не станут «рисовать» необходимые на выборах результаты. Это предсказуемо, для этого и затеивалась перетряска региональной избирательной комиссии. По продлению и не продлению контрактов с председателями ТИКов мы будем видеть, кто лоялен, а кто нет. Мы готовы реагировать, выходить на СМИ, наверх, устроить информационный бунт», — заявил Александр Воробьев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прежний председатель ярославского избиркома Олег Килипченко ушел в отставку по собственному желанию, на его место ЦИК рекомендовал москвича Олега Захарова.

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