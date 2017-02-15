Среда, 15 Февраля 2017 года
17:56:26 МСК

Киргизские политики обвинили Кабмин в нерасторопности при вступлении в ЕАЭС

Политика
В парламенте Киргизии возмущены тем, что лишь 19 из 320 тысяч местных крестьянских хозяйств получили допуск к рынку Евразийского союза

Бишкек, 15 февраля 2017, 16:41 — REGNUM  После вступления в Евразийский экономический союз при базовом сценарии рост экономики Киргизии за 2016 год прогнозировался на уровне 2,5%, при наиболее вероятном сценарии развития — 1,3%, а в оптимистичном варианте — 3,7%, без учета «Кумтора». Об этом заявил вице-премьер-министр Олег Панкратов, выступая на международном форуме «Интеграционные процессы в рамках ЕАЭС».

«Сегодня мы видим, что наша экономика показала рост в 3,8%, что однозначно ближе к оптимистичным прогнозам. При этом есть основания полагать, что без вступления в Евразийский альянс и в условиях сегодняшней неблагоприятной экономической конъюнктуры, рост ВВП едва ли бы превышал 0,1%», — подчеркнул он.

По словам заместителя министра экономики Алмаза Сазбакова, в 2016 году из Киргизии вывезено товаров на сумму $1 млрд 544,6 млн (свыше 89,18 млрд рублей по текущему курсу), то есть рост экспорта составил 5,1%. В 2015 же году снижение этого показателя достигало 22%.

«Импорт товаров в 2016 году снизился на 3,7% — до $3 млрд 919,1 млн (226,28 млрд рублей), тогда как в 2015 году падение импорта составляло 29%. Объем взаимной торговли с государствами-членами ЕАЭС в 2016 году составил $1 млрд. 962,6 млн (около 113,32 млрд рублей) и по сравнению с 2015 годом сократился на 18,6%. При этом, если объемы экспорта увеличились на 4,3%, то объемы импорта, напротив, уменьшились на 23,1%», — уточнил он.

В свою очередь депутат парламента Киргизии Каныбек Иманалиев высказал мнение о том, что киргизские власти начали подготовку к участию в евразийских интеграционных процессах лишь непосредственно перед вступлением в ЕАЭС, а потому больших достижений этой среднеазиатской стране добиться пока не удалось.

«То, что члены Кабмина и премьер-министр каждый раз подчеркивают, что 19 крестьянских хозяйств получили лицензии на поставку своей продукции на рынок Евразийского союза, это не гордость. Представьте, в Киргизии 320 тысяч крестьянских хозяйств и допуск получил даже не 1%. Мы просто без боя отдали рынок. И в это время правительство не ищет новые рынки, мы занимаемся проведениями тоев (торжеств — прим. ИА REGNUM )», — возмутился парламентарий.

Бывшая председатель Счетной палаты Эльмира Ибраимова отметила, что вступление в Евразийский союз было правильным и обоснованным решением, которое должно положительно повлиять на экономику Киргизии, после чего также выступила с критикой в адрес Кабинета министров, обвинив его в нерасторопности.

«Мы все время пеняли на то, что партнеры не дают денег на запуск производства и строительство лабораторий. Правительство только сейчас говорит об идентификации скота, внедрении системы электронного слежения и так далее. Что раньше мешало это сделать?», — сказала она.

Помимо этого, Ибраимова обратилась к местным предпринимателям с призывом «быть реалистами и не ждать у моря погоды», заострив при этом внимание на том, что начинающие действовать технические регламенты ЕАЭС приведут к закрытию невыгодных производств.

«Но остальным это даст возможность выйти на новые рынки. Окончание переходных периодов означает дополнительный вызов, к которому бизнесу надо приспособиться и переходить на работу по мировым стандартам», — добавила экс-глава Счетной палаты.

Экс-премьер-министр Киргизии Темир Сариев тоже считает вступление в Евразийский альянс «исторически правильным и политически выверенным шагом». Бывший высокопоставленный чиновник выразил уверенность в том, что участие в интеграционных процессах «может принести стране в будущем много полезного».

«Для успешного развития экономики нужны рынки сбыта, без них нет роста и развития. Присоединение к ЕАЭС дало нам гарантированный доступ на рынки России и Казахстана. В то же время членство в Евразийском союзе не запрещает нам торговать со всем остальным миром. Сегодня мы можем экспортировать свою продукцию в любую страну», — констатировал он.

ИА REGNUM напоминает, что с 1 января 2017 года правительство Казахстана ввело ограничения на транзит по своей территории мяса и молока из Киргизии, разрешив перевозить их исключительно на железнодорожном транспорте.Также следует отметить, что Казахстан все еще не упразднил ветеринарно-санитарный контроль на киргизско-казахской границе из-за того, что Киргизия не привела свою систему ветеринарного контроля в соответствие с требованиями и нормами Евразийского экономического союза, участником которого эта среднеазиатская страна является с 12 августа 2015 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Евразийский экономический союз
Главное сегодня
NB!
15.02.17
ВТБ ввёл дополнительный «налог» на доходы физических лиц
МоскваРоссия Банковское дело Экономика
NB!
15.02.17
«Сообщение о встрече Путина с главой МЭР на тему рубля развернуло рынок»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
15.02.17
ФСБ перекрыла канал поставки героина через Татарию в Москву
КазаньРоссия Наркомания, наркоторговля и борьба с ними Происшествия
NB!
15.02.17
С банковских карт граждан РФ похищено более 1 млрд рублей
МоскваРоссия Кибербезопасность и киберпреступность Экономика
NB!
15.02.17
Трамп обвинил Обаму в мягком отношении к России
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
15.02.17
Госдума вводит требования к гражданству руководства морских портов России
МоскваРоссия Морские порты России и транзит Политика
NB!
15.02.17
Фактически родственница: испытание института детского омбудсмена Чувашии
ЧебоксарыРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
15.02.17
Экс-мэр Петрозаводска рассказала о «поэмах» в честь отставки Худилайнена
Санкт-ПетербургРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
15.02.17
«Доверять губернатору Меркушкину выборы президента в регионе опасно»
СамараРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
15.02.17
Беременные смогут рассчитывать на отсрочку наказания до вынесения приговора
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
15.02.17
Спикер ЗС Петербурга ответил Минкультуры на заявление о ветряных мельницах
Санкт-ПетербургРоссия Защита культурного наследия Политика
NB!
15.02.17
«Хочется «Мира» или нет, но его добьются»
МоскваРоссия Создание Национальной системы платежных карт (НСПК) в России Экономика
NB!
15.02.17
Троллейбусный парк Йошкар-Олы банкротят ради финансового оздоровления
Йошкар-ОлаРоссия Судьба общественного транспорта в городах России Экономика
NB!
15.02.17
«Парадоксальное выселение»: многодетная семья может потерять жильё
КурганРоссия Проблемы многодетных семей Общество
NB!
15.02.17
«Роснефть» может потерять все свои активы в Венесуэле»
КаракасВенесуэла Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
15.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM«Бордель как был, так и остается, даже девочек не меняют»: обзор экономики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
15.02.17
Регионам предлагают освободить пенсионеров от взносов на капремонт
МоскваРоссия Взносы на капитальный ремонт жилых многоквартирных домов Политика
NB!
15.02.17
Подростковые суициды — семья оставлена один на один?
ЧелябинскРоссия Самоубийства детей и подростков Общество
NB!
15.02.17
Пенсии казахстанцев хотят передать в управление иностранным компаниям
АстанаКазахстан Пенсионная реформа Экономика
NB!
15.02.17
Олег Михайлов«Украинский сценарий»: Литва запугивает Минск нападением России
ВильнюсЛитва Белорусско-литовские отношения Политика
NB!
15.02.17
Путин назначил врио губернатора Карелии
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
15.02.17
‍Песков – о «связи Трампа с разведкой РФ»: Не нужно верить «газетным уткам»
МоскваРоссия Пропаганда США Политика
ещё главное