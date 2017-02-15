Киргизские политики обвинили Кабмин в нерасторопности при вступлении в ЕАЭС

В парламенте Киргизии возмущены тем, что лишь 19 из 320 тысяч местных крестьянских хозяйств получили допуск к рынку Евразийского союза

Бишкек, , 16:41 — REGNUM После вступления в Евразийский экономический союз при базовом сценарии рост экономики Киргизии за 2016 год прогнозировался на уровне 2,5%, при наиболее вероятном сценарии развития — 1,3%, а в оптимистичном варианте — 3,7%, без учета «Кумтора». Об этом заявил вице-премьер-министр Олег Панкратов, выступая на международном форуме «Интеграционные процессы в рамках ЕАЭС».

«Сегодня мы видим, что наша экономика показала рост в 3,8%, что однозначно ближе к оптимистичным прогнозам. При этом есть основания полагать, что без вступления в Евразийский альянс и в условиях сегодняшней неблагоприятной экономической конъюнктуры, рост ВВП едва ли бы превышал 0,1%», — подчеркнул он.

По словам заместителя министра экономики Алмаза Сазбакова, в 2016 году из Киргизии вывезено товаров на сумму $1 млрд 544,6 млн (свыше 89,18 млрд рублей по текущему курсу), то есть рост экспорта составил 5,1%. В 2015 же году снижение этого показателя достигало 22%.

«Импорт товаров в 2016 году снизился на 3,7% — до $3 млрд 919,1 млн (226,28 млрд рублей), тогда как в 2015 году падение импорта составляло 29%. Объем взаимной торговли с государствами-членами ЕАЭС в 2016 году составил $1 млрд. 962,6 млн (около 113,32 млрд рублей) и по сравнению с 2015 годом сократился на 18,6%. При этом, если объемы экспорта увеличились на 4,3%, то объемы импорта, напротив, уменьшились на 23,1%», — уточнил он.

В свою очередь депутат парламента Киргизии Каныбек Иманалиев высказал мнение о том, что киргизские власти начали подготовку к участию в евразийских интеграционных процессах лишь непосредственно перед вступлением в ЕАЭС, а потому больших достижений этой среднеазиатской стране добиться пока не удалось.

«То, что члены Кабмина и премьер-министр каждый раз подчеркивают, что 19 крестьянских хозяйств получили лицензии на поставку своей продукции на рынок Евразийского союза, это не гордость. Представьте, в Киргизии 320 тысяч крестьянских хозяйств и допуск получил даже не 1%. Мы просто без боя отдали рынок. И в это время правительство не ищет новые рынки, мы занимаемся проведениями тоев (торжеств — прим. ИА REGNUM )», — возмутился парламентарий.

Бывшая председатель Счетной палаты Эльмира Ибраимова отметила, что вступление в Евразийский союз было правильным и обоснованным решением, которое должно положительно повлиять на экономику Киргизии, после чего также выступила с критикой в адрес Кабинета министров, обвинив его в нерасторопности.

«Мы все время пеняли на то, что партнеры не дают денег на запуск производства и строительство лабораторий. Правительство только сейчас говорит об идентификации скота, внедрении системы электронного слежения и так далее. Что раньше мешало это сделать?», — сказала она.

Помимо этого, Ибраимова обратилась к местным предпринимателям с призывом «быть реалистами и не ждать у моря погоды», заострив при этом внимание на том, что начинающие действовать технические регламенты ЕАЭС приведут к закрытию невыгодных производств.

«Но остальным это даст возможность выйти на новые рынки. Окончание переходных периодов означает дополнительный вызов, к которому бизнесу надо приспособиться и переходить на работу по мировым стандартам», — добавила экс-глава Счетной палаты.

Экс-премьер-министр Киргизии Темир Сариев тоже считает вступление в Евразийский альянс «исторически правильным и политически выверенным шагом». Бывший высокопоставленный чиновник выразил уверенность в том, что участие в интеграционных процессах «может принести стране в будущем много полезного».

«Для успешного развития экономики нужны рынки сбыта, без них нет роста и развития. Присоединение к ЕАЭС дало нам гарантированный доступ на рынки России и Казахстана. В то же время членство в Евразийском союзе не запрещает нам торговать со всем остальным миром. Сегодня мы можем экспортировать свою продукцию в любую страну», — констатировал он.

ИА REGNUM напоминает, что с 1 января 2017 года правительство Казахстана ввело ограничения на транзит по своей территории мяса и молока из Киргизии, разрешив перевозить их исключительно на железнодорожном транспорте.Также следует отметить, что Казахстан все еще не упразднил ветеринарно-санитарный контроль на киргизско-казахской границе из-за того, что Киргизия не привела свою систему ветеринарного контроля в соответствие с требованиями и нормами Евразийского экономического союза, участником которого эта среднеазиатская страна является с 12 августа 2015 года.