Трамп обвинил Обаму в мягком отношении к России

Дональд Трамп напомнил, что Крым вернулся в состав РФ во время президентства Барака Обамы

Вашингтон, , 16:40 — REGNUM Во время своего президентства Барак Обама был слишком мягок к России, поэтому Крым вернулся в состав РФ, предположил Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«Крым был взят Россией во время администрации Обамы. Был ли Обама слишком мягким в отношении России?», — написал Трамп на своей странице в соцсети.

Стоит отметить, что ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил об о надежде президента США на то, что Россия начнет деэскалацию конфликта на Украине и вернёт Киеву Крым.

Напомним, руководство Госдумы и МИД России ответили на это заявление, подчеркнув, что любые разговоры о «возвращении» Крыма — это посягательство на территориальную целостность России, которая свои территории никому «возвращать» не намерена.

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