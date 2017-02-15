Депутаты Петербурга вновь поругались из-за «предвыборного» совета по МСУ

Санкт-Петербург, , 16:35 — REGNUM Состав Координационного совета по местному самоуправлению при губернаторе Санкт-Петербурга вновь стал причиной скандала на пленарном заседании городского парламента. Большинство депутатов поддержало кандидатуры 21 коллеги, которых следует включить в этот совет, но среди них оказались лишь представители «Единой России». Этим крайне возмутились остальные четыре фракции (за исключением ЛДПР).

По словам депутата Юрия Гладунова («Единая Россия»), такой выбор был сделан ради «деполитизации» работы совета, депутатов направляли в КС по МСУ только исходя из их территориального представительства. Но «эсер» Алексей Ковалев эту теорию развенчал.

«Единоросс Ходосок идет якобы от Выборгского района. Но только маленький кусочек его территории захвачен Выборгским районом, основная часть представлена Михаилом Погореловым («ЕР») и Александром Егоровым («СР). Если это предвыборный штаб вы собираете, то так и говорите», — сказал Ковалев.

Заметим, в кулуарах городского парламента новый КС по МСУ называют органом, который будет заниматься подготовкой к будущим муниципальным, президентским, губернаторским и парламентским выборам в Петербурге.

Ковалев также обратил внимание, что несостоятельны аргументы коллег-единороссов в том, что в КС по МСУ направили тех, кто имеет опыт муниципальной работы. «Резник, Трохманенко (оба — «Партия роста»), Егоров, Тихонова («СР») тоже были муниципальными депутатами. Почему их опыт не используется? Уверен, что и среди «Единой России» есть те, кто не попал в состав, но имеет такой опыт», — заметил Ковалев.

«Яблочник» Борис Вишневский предположил, что, видимо, коллеги понимают под деполитизацией направление в совет представителей исключительно одной партии.

Позднее спикер Заксобрания Вячеслав Макаров прокомментировал ситуацию, заявив, что ко всем депутатам, независимо от фракции, у него равное и справедливое отношение.

Напомним, на заседании ЗакСа 1 февраля спикера Макарова разгневали вести о том, что Смольный не посчитал нужным включить в КС по МСУ ни одного депутата петербургского парламента. В результате разгоревшегося спора между народными избранниками и главой комитета по взаимодействию с исполнительными и муниципальными органами власти Игорем Князевым своего места при правительстве Петербурга лишился представитель парламента Геннадий Озеров.

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Сегодня оппозиционеры заметили, что единороссы принялись рассуждать, «как Князев», заявляя, что тем, кто не попал в Координационный совет, ничто не мешает приходить на его заседания в качестве вольных слушателей. «Из хорошего дела устроили посмешище», — заключил Алексей Ковалев.

Отметим, что Координационный совет по МСУ, по некоторым данным, призван установить более жесткий контроль Смольного над муниципалитетами, многие из которых преданны скорее руководству Заксобрания и городского отделения «Единой России», а не чиновникам.

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