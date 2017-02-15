Эксперт ОНФ стал вторым кандидатом на пост главы Тамбова

Претенденты не спешат подавать заявки на участие в конкурсе по отбору мэра Тамбова

Тамбов, , 16:04 — REGNUM Предприниматель и эксперт тамбовского отделения Общероссийского народного фронта Михаил Сысоев стал вторым претендентом на пост мэра Тамбова. До него заявку подал только председатель профсоюза строителей Алексей Чертухин.

Михаил Сысоев подал заявку 14 февраля.

«В первую очередь, проблемы ЖКХ, которое находится в ужасном состоянии, хотя есть масса вариантов для решения. Состояние городских дорог также, прямо скажем, неудовлетворительное, кроме того, транспортные проблемы, а именно, устаревший парк общественного транспорта, который небезопасен для пассажиров», — цитирует претендента портал OnlineTambov.

ИА REGNUM напоминает, что о первом кандидате Алексее Чертухине стало известно 9 февраля.

Конкурс был объявлен 20 января. За два месяца до этого предыдущий глава города Юрий Рогачев ушел с поста по собственному желанию в связи с тем, что УФСБ нашло признаки преступлений в его деятельности на посту главы Знаменского района, который он занимал до того, как стал мэром областного центра. Позже в отношении Юрия Рогачева были возбуждены уголовные дела о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Юрий Рогачев подозревается в том, что подписал бумаги на выделение денег на строительство дорог, хотя строительство по одному из объектов даже не начиналось.

Заявки от соискателей должности будут приниматься до 28 февраля. Позже комиссия рассмотрит документы. Допущенные комиссией кандидаты должны будут пройти тестирование и представить свои программы развития города и решения городских проблем.

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