Среда, 15 Февраля 2017 года
16:26:49 МСК

Эксперт ОНФ стал вторым кандидатом на пост главы Тамбова

Политика
Претенденты не спешат подавать заявки на участие в конкурсе по отбору мэра Тамбова

Тамбов, 15 февраля 2017, 16:04 — REGNUM  Предприниматель и эксперт тамбовского отделения Общероссийского народного фронта Михаил Сысоев стал вторым претендентом на пост мэра Тамбова. До него заявку подал только председатель профсоюза строителей Алексей Чертухин.

Михаил Сысоев подал заявку 14 февраля.

«В первую очередь, проблемы ЖКХ, которое находится в ужасном состоянии, хотя есть масса вариантов для решения. Состояние городских дорог также, прямо скажем, неудовлетворительное, кроме того, транспортные проблемы, а именно, устаревший парк общественного транспорта, который небезопасен для пассажиров», — цитирует претендента портал OnlineTambov.

ИА REGNUM напоминает, что о первом кандидате Алексее Чертухине стало известно 9 февраля.

Конкурс был объявлен 20 января. За два месяца до этого предыдущий глава города Юрий Рогачев ушел с поста по собственному желанию в связи с тем, что УФСБ нашло признаки преступлений в его деятельности на посту главы Знаменского района, который он занимал до того, как стал мэром областного центра. Позже в отношении Юрия Рогачева были возбуждены уголовные дела о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Юрий Рогачев подозревается в том, что подписал бумаги на выделение денег на строительство дорог, хотя строительство по одному из объектов даже не начиналось.

Заявки от соискателей должности будут приниматься до 28 февраля. Позже комиссия рассмотрит документы. Допущенные комиссией кандидаты должны будут пройти тестирование и представить свои программы развития города и решения городских проблем.

Читайте ранее в этом сюжете: На выборы мэра Тамбова подана первая заявка

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Реформа местного самоуправления
Главное сегодня
NB!
15.02.17
Спикер ЗС Петербурга ответил Минкультуры на заявление о ветряных мельницах
Санкт-ПетербургРоссия Защита культурного наследия Политика
NB!
15.02.17
«Хочется «Мира» или нет, но его добьются»
МоскваРоссия Создание Национальной системы платежных карт (НСПК) в России Экономика
NB!
15.02.17
Ульяновскую депутата-взяточницу «наказали» штрафом
УльяновскРоссия Коррупция Политика
NB!
15.02.17
Троллейбусный парк Йошкар-Олы банкротят ради финансового оздоровления
Йошкар-ОлаРоссия Судьба общественного транспорта в городах России Экономика
NB!
15.02.17
«Роснефть» может потерять все свои активы в Венесуэле»
КаракасВенесуэла Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
15.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM«Бордель как был, так и остается, даже девочек не меняют»: обзор экономики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
15.02.17
Подростковые суициды — семья оставлена один на один?
ЧелябинскРоссия Самоубийства детей и подростков Общество
NB!
15.02.17
Госдума разделила «Вечный огонь» и «Огонь памяти»
МоскваРоссия Сохранение памяти о Великой Отечественной войне Политика
NB!
15.02.17
Пенсии казахстанцев хотят передать в управление иностранным компаниям
АстанаКазахстан Пенсионная реформа Экономика
NB!
15.02.17
Олег Михайлов«Украинский сценарий»: Литва запугивает Минск нападением России
ВильнюсЛитва Белорусско-литовские отношения Политика
NB!
15.02.17
Путин назначил врио губернатора Карелии
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
15.02.17
‍Песков – о «связи Трампа с разведкой РФ»: Не нужно верить «газетным уткам»
МоскваРоссия Пропаганда США Политика
NB!
15.02.17
«Рубль направляется к 55»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
15.02.17
Набиуллина рассказала о проблемах, с которыми столкнутся автовладельцы
МоскваРоссия Обязательное страхование автогражданской ответственности Экономика
NB!
15.02.17
МИД РФ – о позиции Трампа по Крыму: «Россия не возвращает свои территории»
МоскваРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
15.02.17
В Госдуме считают, что регионы переплачивают по ОМС за самозанятых
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
15.02.17
Долги регионов: ЦБ займется снижением доли коммерческих кредитов
МоскваРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
NB!
15.02.17
«Россия не намерена обсуждать с США возвращение Крыма Украине»
МоскваРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
15.02.17
Пушков: Трампа будут «уничтожать» вплоть до импичмента
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
15.02.17
Конкуренция зарубежным Visa и MasterCard? Это не про стерильный «Мир»
МоскваРоссия Создание Национальной системы платежных карт (НСПК) в России Экономика
NB!
15.02.17
Самое положительное отношение у граждан – к Путину и Брежневу: опрос
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
NB!
15.02.17
Здание училища, где учился Гагарин, попало в план приватизации
ОренбургРоссия Судьба архитектурного наследия Культура
ещё главное