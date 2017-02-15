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ФК «Шахтер» опроверг размещение войск ДНР на тренировочной базе Кирша

Политика
Стадион ждет игроков на тренировки

Донецк, 15 февраля 2017, 16:03 — REGNUM  

Генеральный директор ФК «Шахтер» (Донецк) Сергей Палкин опроверг информацию о том, что бойцы ДНР разместились на тренировочной базе «Кирша». Об этом Палкин написал 15 февраля на своей станице в Facebook, передает ИА REGNUM.

«Это не соответствует действительности. На СТБ Кирша, как и прежде, работают наши сотрудники, все технические системы базы поддерживаются в рабочем состоянии. Как только появится возможность возвращения первой команды и Академии в Донецк, в короткие сроки будут выполнены необходимые работы, позволяющие возобновить полноценный тренировочный процесс. База находится под охраной клуба, на ее территории работают исключительно сотрудники ФК «Шахтер». Все остальное, повторяюсь, ложь и фантазии некоторых журналистов, которые желаемое выдают за действительное», — написал Палкин.

Ранее, спортивный сайт «Чемпион» проинформировал со ссылкой на источник, что бойцы ДНР заняли тренировочную базу «Шахтера». Отмечается, что батальон ДНР якобы переехал в одно из помещений СТБ «Кирша», на выезде из Донецка. По данным источника, руководители «горняков» приняли решение уволить всех сотрудников спортивно-тренировочной базы клуба. Работникам объяснили, что в ближайшие 5 лет «Шахтер» не вернется в Донецк и делать на базе нечего — легче будет ее со временем восстановить, чем удерживать в надлежащем состоянии.

Отмечается, что все ценное оборудование базы перевезли на стадион «Донбасс Арена», а саму СТБ «Кирша» полностью законсервировали.

Напомним, 10 февраля, дисциплинарные органы Федерации футбола Украины пожизненно дисквалифицировали украинских футболистов Сергея Артюха и Артема Евланова за игру в сборной ДНР. Решение было принято на основании документов, переданных в ФФУ Службой безопасности. Ранее был пожизненно дисквалифицирован Александр Яскович, который выступал за сборную ЛНР.

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