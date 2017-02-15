Радио REGNUM: второй выпуск за 15 февраля
Радио REGNUM
Москва, 15 февраля 2017, 18:00 — REGNUM
- Убийство брата Ким Чен Ына: КНР следит за развитием событий
- В Донецке взрывная волна повредила 11 домов и больницу
- Дональд Трамп рассчитывает на «возвращение» Россией Крыма, а Россия призывает прекратить обсуждать отчуждение российского региона
- Глава Карелии Худилайнен досрочно ушел в отставку,врио губернатора Карелии назначен Артур Парфенчиков
- ЦБ займется снижением доли коммерческих кредитов регионов
- «Вечный огонь» и «Огонь памяти» разделили
- Регионам предлагают освободить пенсионеров от взносов на капремонт
Читайте ранее в этом сюжете: Радио REGNUM: первый выпуск за 15 февраля
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