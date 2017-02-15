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В ГД предлагают установить госконтроль за дубликатами автомобильных номеров

Политика
Слишком много предприятий занимается изготовлением государственных регистрационных знаков, обеспокоены в Госдуме

Москва, 15 февраля 2017, 16:00 — REGNUM  Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев («Единая Россия») настаивает на государственном контроле не только за первичным производством автомобильного госномера, так и перевыпуском его дубликата, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.

Депутат обратил внимание на то, что «слишком много предприятий занимается изготовлением государственных регистрационных знаков транспортных средств, никто их толком не проверяет».

«Очевидно, что не создано единой базы, которая позволяла бы отслеживать дублирование автомобильных номеров, не налажено взаимодействие между предпринимателями в этом вопросе. Нужно поставить под контроль государства как первичное производство автомобильного госномера, так и перевыпуск его дубликата», — полагает он.

Глава комитета обратил внимание на рост числа случаев, связанных с выявлением автомобилей с дублирующими номерами, которые фактически безнаказанно нарушают ПДД. «Расплачиваться за подобные махинации приходится настоящим владельцам номерных знаков, что, даже в случае положительного разрешения ситуации, не приводит к ликвидации проблемы в целом, и этот же водитель вновь становится потенциальной жертвой автомобильных мошенников», — указал он.

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