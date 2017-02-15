Экс-мэр Петрозаводска рассказала о «поэмах» в честь отставки Худилайнена

Санкт-Петербург, , 16:07 — REGNUM Жители столицы Карелии рады отставке теперь уже бывшего главы республики Александра Худилайнена. Об этом сообщила в Петербурге 15 февраля бывший мэр Петрозаводска Галина Ширшина, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Они мне звонят, я спрашиваю, как у них дела, они отвечают, что солнце в Карелии, и настроение у всех хорошее. Жители Карелии два года боролись за отставку губернатора, был создан специальный совет. Очень жаль, что всё это затянулось, потому что за два года проблем только добавилось», — сказала Ширшина.

Напомним, исполняющим обязанности главы Карелии назначили директора Федеральной службы судебных приставов Артура Парфенчикова. Ширшина сказала, что не знает его лично, но ее смущает, что он не имеет опыта работы в исполнительной власти, но радует то, что он «местный», долгое время работал в Петрозаводске. Она надеется, что Парфенчиков снизит градус «политических репрессий» в отношении оппозиционеров в регионе.

«В республике полно проблем, и ими стоит заниматься, а не политикой. Мы по самую макушку в судебных разбирательствах. Есть две линии, которые проявились очень активно во время правления Александра Худилайнена: первая — политическая борьба, которая вышла на такой уровень, ни один губернатор такого себе не позволял, второе — закрытость власти, попытка отстоять свое лицо чиновника, не заметив проблем людей», — сказала Ширшина.

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Она отмечает, что сегодня люди в сети распространяют стихи, посвященные отставке Худилайнена, и в этих «поэмах» упоминаются город Сегежа, где, по ее словам, до сих пор не решена проблема с водоснабжением, город Олонец, где люди митинговали из-за резкого повышения тарифов, остров Валаам, где светское сообщество конфликтует с монастырем.

«Буквально на той неделе завершилось выездное заседание Совета по правам человека при президенте РФ, все те моменты, о которых я говорю, удалось довести до сведения членов СПЧ, надеюсь, что по всем направлениям будут приняты реальные, конкретные решения, потому что большого количества проблем можно было избежать», — добавила Ширшина.

Как сообщалось, 15 февраля глава Карелии Александр Худилайнен заявил о своей отставке. Он возглавлял республику с мая 2012 года. Срок его полномочий истекал 24 мая 2017 года. Худилайнен объяснил, что хочет дать возможность новому кандидату проявить себя накануне выборов главы республики.

Президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющего обязанности губернатора Карелии, им стал директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Артур Парфенчиков.

Напомним, 25 декабря 2015 года городской совет Петрозаводска досрочно прекратил полномочия мэра города Галины Ширшиной за «неисполнение обязанностей». Это стало результатом острого политического противостояния мэра с тогдашним главой Карелии Александром Худилайненом.

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