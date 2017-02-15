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Басурин: ВСУ разместили «Грады» вблизи линии соприкосновения с ДНР

Политика
Четыре града — в 28 км от линии

Донецк, 15 февраля 2017, 15:42 — REGNUM  В районах близких к линии соприкосновения в Донбассе разведкой ДНР обнаружены артиллерийские орудия, принадлежащие ВСУ. Также донбассцами замечены украинские реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сегодня, 15 февраля.

Басурин перечислил, в каких точках какие орудия обнаружены. Три 120-миллиметровых миномёта обнаружены в шести километрах от демаркационной линии в посёлке Новгородское. В посёлке Кураховка — две гаубицы «Гиацинт-Б», в 13 км от линии.

«Новоукраинка в 28 километрах до линии соприкосновения — 4 РСЗО «Град», — сказал Басурин.

Также Басурин сказал, что в городе Красногоровке (Марьинский район) находились 122-миллиметровые самоходная артиллерийская установка (САУ) «Гвоздика». От этой точки до линии соприкосновения три километра. Здесь же замечены 70 военнослужащих ВСУ. В селе Черамалык (Волновахский район) ВСУ перемещают военную технику к линии соприкосновения.

«Данные факты переданы представителям миссии ОБСЕ», — заявил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 февраля официальный представитель ЛНР Андрей Марочко заявил о прибытии иностранных наёмников в район населённого пункта Счастье, находящегося под контролем ВСУ.

Читайте ранее в этом сюжете: На линию соприкосновения в Донбассе прибыли польские наемники — ЛНР

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