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Беременные смогут рассчитывать на отсрочку наказания до вынесения приговора

Политика
На отсрочку до стадии вынесения приговора смогут рассчитывать и родители детей в возрасте до 14-и лет
Беременная
Иллюстрация: Pixelarcade.me
Беременная

Москва, 15 февраля 2017, 15:42 — REGNUM  Закон об отсрочке отбывания наказания для беременных Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.

Суд может предоставлять отсрочку реального отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста не только тем беременным женщинам, женщинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет, мужчинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет (являющимся единственным родителем), которые уже осуждены судом, но и тем, которым еще не вынесен приговор.

Принятие закона даст возможность суду решать этот вопрос уже на стадии вынесения приговора, а не только на стадии его исполнения.

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