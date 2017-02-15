Беременные смогут рассчитывать на отсрочку наказания до вынесения приговора
На отсрочку до стадии вынесения приговора смогут рассчитывать и родители детей в возрасте до 14-и лет
Москва, 15 февраля 2017, 15:42 — REGNUM Закон об отсрочке отбывания наказания для беременных Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 февраля.
Суд может предоставлять отсрочку реального отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста не только тем беременным женщинам, женщинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет, мужчинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет (являющимся единственным родителем), которые уже осуждены судом, но и тем, которым еще не вынесен приговор.
Принятие закона даст возможность суду решать этот вопрос уже на стадии вынесения приговора, а не только на стадии его исполнения.
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