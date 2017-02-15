Глава Крыма: Задержание Казурина – не последнее

Симферополь, , 15:41 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал факт задержания правоохранительными органами своего бывшего заместителя Олега Казурина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Крыма.

«Господин Казурин был уволен в конце прошлого года за невыполнение государственных задач, своих служебных обязанностей. При этом в ноябре мной были обнаружены признаки совершения преступления по ряду статей Уголовного кодекса Российской Федерации. Антикоррупционному комитету было поручено провести проверку ряда направлений деятельности господина Казурина. Большинство материалов ещё в ноябре-декабре было передано в МВД, Следственный комитет, Федеральную службу безопасности России. По результатам проверки этих материалов задержание произошло вчера», — сказал глава Крыма.

При этом Сергей Аксёнов отметил, что борьба с коррупцией будет продолжена.

«Уверяю, что процесс еще не закончен, это не последнее задержание, не могу тайну следствия раскрывать. Но уверяю, что ситуация находится под полным контролем, а данный процесс — результат большой совместной работы органов исполнительной власти и силовых структур. Работа будет продолжена, никто от наказания не уйдет», — добавил Аксенов.

Бывшего зама Аксёнова подозревают в получении взятки в 27 млн рублей

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 15 февраля, стало известно о задержании бывшего заместителя главы Крыма Олега Казурина (занимал пост до 30 декабря 2016-го) — он подозревается в получении через посредника взятки — речь идет о части от «от ранее оговоренной суммы в размере 27 млн рублей». Посредник также задержан, он отпущен под подписку о невыезде.

По мнению руководителя уголовной практики BMS Law Firm Тимура Хутова, «высока вероятность, что посредник пошел на полное сотрудничество со следствием. В этом случае защите бывшего вице-премьера Крыма придется провести серьезную работу, чтобы минимизировать последствия, поскольку таком раскладе доказать невиновность будет крайне непросто». Санкция статьи 290 УК РФ («Получение взятки через посредника в особо крупном размере») предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

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