В восточный Мосул вернулось более 6 тыс. мирных жителей

Багдад, , 15:39 — REGNUM Более 6 тыс. мирных граждан вернулись в свои дома в восточном Мосуле, заявляют официальные лица Ирака. Об этом сообщает Anadolu.

«Более 6 тыс. человек, в основном женщины и дети, покинули лагеря для беженцев и вернулись в свои дома», — поделился информацией Ийад Рафид, представитель организации Красной полумесяц в Ираке.

По его словам, возвращение беженцев происходит под контролем вооруженных сил Ирака, а также должностных лиц, отвечающих за оказание гуманитарной помощи.

По подсчетам властей Ирака более 191 тыс. мирных граждан были вынуждены покинуть свои дома, после того как началось освобождение города от террористов.

Напомним, вооруженные силы Ирака освободили восточную часть города Мосул, последнего крупнейшего оплота террористов, от боевиков «Исламского государства"(организация, деятельность которой запрещена в РФ). Западная часть города по-прежнему в руках у ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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