Швеция: Мы за сотрудничество с Россией, но Крым и Украину не простим

Стокгольм, , 15:38 — REGNUM Швеция будет продолжать политический диалог с Россией, поощрять сотрудничество между жителями двух стан, однако в вопросах соблюдения международного права Стокгольм не пойдет на компромисс. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Швеции, заявила сегодня, 15 февраля, министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём во время презентации концепции внешней политики в парламенте Швеции.

Швеция встает на защиту международного права и европейской безопасности в ответ на агрессивное поведение России, которое выражается в военных действиях, распространении дезинформации и проведении операций влияния, заявила министр. Она также уделила внимание развитию внутренней политики России, назвав его регрессом. По мнению Валльстрём, в России авторитарный режим, на гражданское общество оказывается давление, в недостаточной степени уважаются права человека.

«В отношениях с Россией Швеции нужен широкий подход», — заявила министр. Стокгольм продолжит поддерживать политический диалог с Москвой, заверила министр, а также будет призывать Россию развивать сотрудничество, а не конфронтацию, способствовать развитию контактов между людьми: «Мы будем делать это, не ставя под угрозу нашу принципиальную позицию».

По словам Валльстрём, эта позиция заключается в том, что Швеция по-прежнему осуждает российскую «агрессию» против Украины и «аннексию» Крыма. Санкции должны оставаться в силе до тех пор, пока «остаются причины, из-за которых они были введены», настаивает глава МИД Швеции. Поддерживая территориальную целостность Украины и помогая в проведении реформ, Стокгольм поддерживает желание Киева быть ближе к ЕС, пояснила Маргот Валльстрём.

Напомним, 21 февраля Маргот Валльстрём прибудет с визитом в Москву, где встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым.