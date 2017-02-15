Киевские силовики вновь обстреляли Донецкую фильтровальную станцию
Донецк, 15 февраля 2017, 15:31 — REGNUM Заместитель командующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил журналистам о возобновившихся обстрелах силовиками территории Донецкой фильтровальной станции (ДФС), которая снабжает водой в том числе и Донецк.
По его словам, ДФС была обстреляна в минувшие сутки, в частности боеприпасы попали недалеко от хранилища хлора. Пострадавших нет, сотрудники были эвакуированы.
Сама станция не пострадала. По предварительным данным, снабжение водой Донецка, Авдеевки и ряда других крупных населенных пунктов не прерывалось.
За время обострения ситуации в Донбассе с конца января ДФС неоднократно подвергалась обстрелам. Станция находится в километре от города Ясиноватая и в 12 километрах от Донецка.
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