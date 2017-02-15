МИД РФ прокомментировал заявление США по Крыму

«Мы свои территории не возвращаем»

Москва, , 15:24 — REGNUM Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала заявление по Крыму, сделанное пресс-секретарем Белого дома Шоном Спайсером.

«Мы свои территории не возвращаем, — сказала Захарова журналистам. — Крым является территорией Российской Федерации».

14 февраля пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на регулярном брифинге для журналистов заявил, что президент США Дональд Трамп ожидает, что РФ займется деэскалацией конфликта на Украине и «вернет Крым».

При этом Спайсер добавил, что американский лидер также хочет «поладить с Российской Федерацией, в отличие от предыдущей администрации».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 г. Крым был включен в состав России после референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Голосование местных жителей стало реакцией на государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г.

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