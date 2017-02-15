МИД Франции обвинил ополченцев в обострении в Донбассе наравне с силовиками

Ранее командование ДНР заявило о концентрации киевскими силовиками тяжелого вооружения в Донбассе

Париж, , 15:24 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро обвинил ополченцев в обострении ситуации в Донбассе в той же степени, что и украинских силовиков. Заявление министра привел официальный представитель правительства Франции Стефан Ле Фоль.

По словам Ле Фоля, министр заявил, что ответственность за «тупиковую ситуацию» несут «как сепаратисты, так и украинское правительство».

Ранее командование ДНР заявило о концентрации киевскими силовиками тяжелого вооружения в Донбассе. Спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинские ВС ведут перегруппировку сил и подтягивают к фронту гаубицы Д-30, минометы, военную технику и боеприпасы. Обстановка в Донбассе накалилась 29 января, когда киевские силовики предприняли несколько попыток наступления в районе Донецка.

Следственный комитет России заявил о наличии доказательств обстрела киевскими силовиками мирных граждан Донбасса из тактических ракетных комплексов «Точка-У»: неопровержимые доказательства применения ВСУ против мирного населения оружия массового поражения получены и процессуально зафиксированы.

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