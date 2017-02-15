Олланд призвал обезопасить выборы президента Франции от кибератак

Париж, , 15:10 — REGNUM Конкретные меры по обеспечению безопасности предстоящих президентских и парламентских выборов, включая защиту от хакерских атак, должны быть представлены к следующему заседанию Совета безопасности Франции. Такое распоряжение сделал глава государства Франсуа Олланд по итогам заседания Совета, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

«Президент Республики попросил к следующему заседанию Совета представить конкретные меры безопасности и защиты, в том числе от кибератак, принимаемые в связи с избирательной кампанией», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе заседания Совбеза поднималась тема предотвращения возможных террористических атак. Как отметил Олланд, учитывая текущие обстоятельства, в стране должен быть сохранен максимальный уровень предупреждения угрозы терактов и предприняты соответствующие меры безопасности.