От полученных ран скончался посол ОАЭ в Афганистане

В течение месяца врачи безрезультатно боролись за его жизнь

Кабул, , 14:57 — REGNUM Посол Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Афганистане скончался от ран, полученных в результате теракта в Кандагаре, совершенного в январе, заявили в министерстве президентских дел ОАЭ. Об этом сообщает Reuters

«С глубокой скорбью и сожалением, мы оплакиваем мученика нации и его долга, правоверного сына Джумы Мохаммеда Абдуллы аль-Кааби, который отдал свою чистую душу ради человечества», — говорится в сообщении министерства.

Напомним, 10 января, в гостевом доме губернатора провинции Кандагар Гамаюна Азизи прогремел взрыв. В этот момент губернатор беседовал с послом ОАЭ. В результате теракта погибло девять человек, в том числе четверо арабских телохранителей. Посол был госпитализирован с тяжелыми ранениями.

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