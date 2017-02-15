Ульяновскую депутата-взяточницу «наказали» штрафом

За взятку в 4,6 млн рублей прокуратура требовала для Алсу Балакишиевой 15 лет лишения свободы

Ульяновск, , 14:56 — REGNUM Экс-заместитель председателя Законодательного собрания Ульяновской области Алсу Балкишиева, признанная судом виновной в получении взяток в крупном размере, отделалась штрафом за совершенное преступление.

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Как сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре, Балакишиева признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ («Получение должностным лицом через посредника взяток в виде денег, совершенное в особо крупном размере»). Сумма взятки составила 4,6 млн рублей.

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Обвинение требовало наказания для взяточницы в виде 10 лет колонии общего режима со штрафом в доход государства в размере 15 млн рублей.

Однако суд оказался чрезвычайно благосклонен к бывшей заместительнице спикера регионального Заксобрания и при вынесении приговора ограничился штрафом, который практически равен сумме полученной взятки и составил 4,8 млн рублей.

Кроме того, теперь уже бывшему депутату запретили на 3 года должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах государственной власти и местного самоуправления.

Прокуратура Ульяновской области считает такой приговор слишком мягким и намерена подать апелляционное представление.

Как сообщало ИА REGNUM, Балакишиева была задержана в мае 2016 года. По версии следствия, в 2015—2016 годах она регулярно получала от представителя одной из коммерческих организаций денежные средства за способствование победам этой строительной организации в конкурсах на заключение государственных контрактов.

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Балакишиева по безналичному расчету получила от руководства одной из строительных фирм 4,145 млн рублей. Последнюю часть в размере 500 тыс. рублей она получила наличными через посредника. Передача взятки проходила под контролем правоохранительных органов, купюры были помечены.

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Эти деньги позже были обнаружены следователями в ходе обысков по месту жительства подозреваемой, а также в кассах по продаже железнодорожных билетов и в кафе, где она рассчитывалась мечеными купюрами.