«Защите бывшего замглавы Крыма будет сложно доказать его невиновность»

Симферополь, , 14:56 — REGNUM Бывшему заместителю главы Крыма Олегу Казурину, который был задержан по подозрению в получении взятки в размере 27 млн рублей, в случае, если его вина будет доказана, может грозить до 15 лет лишения свободы и многомиллионный штраф. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал руководитель уголовной практики BMS Law Firm Тимур Хутов.

Как пояснил юрист, с точки зрения Уголовного кодекса Российской Федерации, «получение взятки в особо крупном размере является особо тяжким преступлением и наказывается штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, или в размере от 80-кратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет или без такового».

В то же время, подчеркнул Тимур Хутов, следствию «необходимо будет процессуально доказать причастность задержанного».

«Возможно, доводы обвинения будут построены на показаниях ранее задержанного человека, которого следствие считает посредником. Этот человек был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного .4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Данное преступление также является особо тяжким», — пояснил юрист.

«Если, как говорят СМИ, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении — то высока вероятность, что посредник пошел на полное сотрудничество со следствием. В этом случае защите бывшего вице-премьера Крыма придется провести серьезную работу, чтобы минимизировать последствия, поскольку таком раскладе доказать невиновность будет крайне непросто», — считает Тимур Хутов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 15 февраля, СУ СКР по Республике Крым распространило информацию о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы республики. Бывший чиновник подозревается в том, что с августа по декабрь 2016 года получил через посредника часть от ранее оговоренной суммы взятки в размере 27 млн рублей. Деньги предназначались за помощь при определении одной из строительных фирм в качестве единственного поставщика при заключении контракта на строительство жилья в Крыму. Имя задержанного следователи официально не называют, однако, по данным местных СМИ, речь идет об Олеге Казурине (он курировал в правительстве строительство и был уволен в конце декабря 2016 года).

Известно также о возбуждении уголовного дела в отношении посредника, которого подозревают в передаче взятки (часть 4 статьи 291.1 УК РФ — «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере»), ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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