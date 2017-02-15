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Главком Литвы отрицает угрозу со стороны учений РФ и Белоруссии

Политика
И не уверен в необходимости предпринимать во время учений дополнительные меры

Вильнюс, 15 февраля 2017, 14:53 — REGNUM  Армия и разведка Литвы уделит повышенное внимание учениям России и Белоруссии «Запад 2017», которые пройдут осенью 2017 года, но из-за этих маневров общество не должно заранее беспокоиться, считает командующий армией Литвы генерал лейтенант Йонас Витаутас Жукас. Об этом он написал на своей страничке в социальной сети Facebook, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 15 февраля.

Жукас утверждает, что пока неясно, предпримет ли Литва во время учений «Запад 2017» дополнительные меры безопасности, потому что этот вопрос должна рассмотреть Служба защиты государства. «Хочу отметить, что армия Литвы в любом случае будет готова среагировать на возможные непредвиденные ситуации и при надобности выполнит свой долг. Как и сейчас, будет постоянно оцениваться разведывательная информация, будут дежурить наши национальные силы и силы быстрого реагирования НАТО», — пишет Жукас.

По его словам, осень будет для армии Литвы очень интенсивным периодом, потому что в сентябре-октябре в стране планируется провести немало национальных и международных учений. «В то же самое время будут интенсивно тренироваться наши соседи и партнеры из Скандинавии», — пишет командующий армией.

Президент Даля Грибаускайте ранее заявила, что учениями «Запад» Москва демонстрирует, что «готовится к военной конфронтации с Западом», поэтому Литва с партнерами по НАТО будет говорить о дополнительных мерах планирования и военных мерах, а также об ускорении процесса принятия решения в Альянсе.

Как отмечает литовское новостное агентство Elta, во время прошлых учений «Запад» в 2013 году принимали участие около 10 тыс. военнослужащих, но, «согласно подсчетам разведки западных стран, это число могло достигать 45 тыс., а во время маневров имитировалось соединение Калининградской области и Белоруссии по наземному коридору».

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