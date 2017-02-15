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Калининградский облсуд впервые вынес решение по «кёнигсбергскому вопросу»

Политика
Судебный ответ сепаратистам
Герои штурма Кёнигсберга на пути в Москву на парад Победы в июне 45-го
Иллюстрация: Фото из книги «Штурм Кёнигсберга». Калининградское книжное изд-во, 1985 г
Герои штурма Кёнигсберга на пути в Москву на парад Победы в июне 45-го

Калининград, 15 февраля 2017, 15:02 — REGNUM  Калининградский областной суд сегодня, 15 февраля, принял первое в истории калининградской судебной практики решение по т.н. «кёнигсбергскому вопросу». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, облсуд оставил в силе прокурорское предостережение в адрес местного сепаратиста Александра Оршулевича.

Предостережение, которое оспаривал Оршулевич, гласит о недопустимости нарушения ст. 280.1 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации»). Речь идёт об интервью, данном Оршулевичем телеканалу «Россия-1», где сепаратист заявил о поддержке инициативы переименовать Калининград в Кёнигсберг.

«Совершенно очевидно цивилизационное преимущество Пруссии перед Советским Союзом», — в частности, говорит в телесюжете Оршулевич.

«На 2:40 минуте интервью даёт Оршулевич А.В., который согласно озвученной информации, является ярым сторонником немецких названий, три года назад был признан виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности», — говорится в возражении прокуратуры на апелляционную жалобу Оршулевича.

В прокурорском документе также указывается, что инициатива по переименованию субъекта Российской Федерации — Калининградская область (Калининград) в «Кёнигсбергский край» (Кёнигсберг) не входит в полномочия физлиц и общественных организаций, а стремления к изменению конституционных основ и нарушению территориальной целостности РФ являются недопустимыми, поскольку «игнорируют исторические традиции субъекта Российской Федерации».

На суде поддержку гражданину Оршулевичу оказало региональное отделение ПАРНАС.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что минувшим летом именно Оршулевич и его общественное движение «Балтийский авангард русского сопротивления» инициировал в интернете петицию о переименовании Калининграда в Кёнигсберг. В петиции, которую подписало чуть более 2 тыс. человек, в частности, говорилось, что «от вхождения Кёнигсберга в семью знаменитых европейских городов» бывшему Калининграду сулит экономическая выгода.

Напомним также, что «Балтийский авангард…» начал активно вести деятельность минувшим летом после того, как Оршулевич вернулся из Киева, где принял участие в неонацистской конференции «по вопросу создания Балтийско-Черноморского Союза» (организатор — «Гражданский корпус «Азов» — молодёжная организация, опекаемая нацистским полком «Азов»).

Читайте ранее в этом сюжете: Инициаторы переименования Калининграда в Кёнигсберг названы экстремистами

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«Кёнигсбергизация» Калининградской области
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