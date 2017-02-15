В Литве усомнились в законности дислокации сил США: документ

Группа общественных деятелей и подписантов Акта о независимости Литвы предположили, что дислокация на территории Литвы сил США может противоречить Конституции

Вильнюс, , 14:50 — REGNUM Сейму Литвы 14 февраля в особо срочном порядке было представлено для ратификации соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, подписанное 17 января 2017 года правительством Литвы и правительством США. Соглашение было ратифицировано парламентом без обсуждений и единогласно, однако группа общественных деятелей, среди которых есть и подписанты Акта о независимости Литвы, усомнились в правомерности такого договора, направив властям просьбу проверить соглашение в Конституционном суде. ИА REGNUM располагает текстом обращения и сегодня, 15 февраля, публикует его полный перевод на русский язык:

«15 марта 2011 года Конституционный суд Литвы в постановлении (дело № 23/08) «По поводу закона Литовской Республики о международных операциях, учениях и мероприятиях другого военного сотрудничества» выяснил, что «в контексте дела, рассматриваемом конституционной юстицией, отмечается, что установка 137 статьи Конституции, согласно которой на территории Литовской Республики не могут находиться военные базы других стран, означает inter alia то, что на территории Литовской Республики не могут находиться военные базы, которыми управляют и контролируют иностранные государства. Такой запрет inter alia не означает, что на территории Литовской Республики не могут находиться военные базы, которыми, согласно международным договорам Литовской Республики, inter alia ратифицированному Сеймом соглашению о коллективной обороне, управляет и контролирует Литовская Республика вместе с государствами-союзниками».

Но конкретные части соглашения, подписанного 17 января 2017 года правительством Литвы и правительством США, предоставляют право американским военным силам безвозмездно пользоваться объектами и зонами, которыми разрешено пользоваться исключительно военным силам США:

2 часть III статьи: «Литва, стремясь гарантировать безопасность, поддерживая упомянутую деятельность и цели, разрешает военным силам США контролировать доступ к согласованным объектам и зонам инфраструктуры, которыми разрешено пользоваться исключительно только военным силам США, и согласовывать с учреждениями Литвы доступ к согласованным объектам и зонам инфраструктуры, которыми пользуются военные силы США и вооруженные силы Литвы».

5 часть III статьи: «Литва, не требуя от военных сил США взносов за аренду или других платежей, разрешает им пользоваться всеми согласованными объектами и зонами инфраструктуры, в том числе теми, которыми пользуются военные силы США и вооруженные силы Литвы».

7 часть III статьи: «Военные силы США покрывают расходы, связанные с выполняемыми строительными работами и работами по развитию согласованных объектов и зон инфраструктуры, и расходы, связанные с их эксплуатацией и контролем, если не было договорено иначе».

2 часть IV статьи: «Материальными ресурсами, заранее размещенными военными силами США, и помещениями для их хранения могут пользовать исключительно только военные силы США. У военных сил США есть исключительное право контролировать доступ к таким заранее расположенным материальным ресурсам, их использование и передачу, также у них есть неограниченное право в любое время вывозить такие заранее расположенные материальные ресурсы с территории Литовской Республики».

2 часть VI статьи: «Литва разрешает военным силам США пользоваться всеми правами и полномочиями, которые необходимы военным силам США, чтобы они могли пользоваться согласованными объектами и зонами инфраструктуры, их эксплуатировать, защищать или контролировать, также применят соответствующие меры для поддержания или восстановления порядка и защищать военные силы США, американских подрядчиков, лиц, находящихся на содержании у США. США намерены согласовывать такие меры и согласовывают планы защиты сил с соответствующими учреждениями Литвы».

В связи с упомянутыми частями это подписанное Литвой и США соглашение, возможно, противоречит 137 статье Конституции Литовской Республики и этому объяснению Конституции, представленному постановлением Конституционного суда Литовской Республики от 15 марта 2011 года по делу № 23/08.

Понимая значение и актуальность соглашения о сотрудничестве в сфере обороны, подписанного 17 января 2017 года правительством Литвы и правительством США, а также то, что Конституция Литовской Республики — главный закон страны, гарантирующий право народа на существования и выбор мер обороны, мы призываем Сейм Литовской Республики решить сомнения, возникающие по поводу возможного противоречия этого международного соглашения Конституции, самым корректным способом — обратиться в Конституционный суд. Мы просим Сейм — представительство народа — углубиться в эту просьбу. Надеемся на ответственное решение Сейма, которое гарантируют защиту интересов народа и безопасность, не нарушит Конституцию Литовской Республики и сохранит деловые отношения со стратегическим партнером — США».

Обращение подписали Эгидиюс Бичкаускас, Эгидиюс Клумбис, Николай Медведев, Роландас Паулаускас, Алоизас Сакалас, Зигмас Вайшвила. Власти Литвы проигнорировали обращение, парламент договор ратифицировал 14 февраля.