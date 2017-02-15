Олланд: Фийон не сможет больше вести свою кампанию

А говорить о победе Макроне не серьезно

Париж, , 14:46 — REGNUM



Президент Франции Франсу Олланд выступил со своими предположениями относительно того, кто одержит верх в президентской гонке, сообщает RTL.

Так, по словам нынешнего главы Елисейского дворца, давшего интервью изданию Le Canard Enchaîné, говорить о победе Бенуа Амона — «это не серьезно», тогда как победа утверждать, что президентом Франции станет бывший министр экономики Эммануэль Макрон — «не солидно».

В том же, что касается шансов на победы бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона, то он, по мнению президента-социалиста, «он не сможет больше вести кампанию». В свою очередь, Олланд не стал исключать возможность победы лидера правой партии Марин Ле Пен.