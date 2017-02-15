Спайсер назвал премьер-министра Канады «Джо» Трюдо

8 февраля телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что президент США Дональд Трамп разочарован первыми результатами работы Шона Спайсера в качестве пресс-секретаря Белого дома

Вашингтон, , 14:39 — REGNUM Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в ходе брифинга для сотрудников СМИ назвал премьер-министра Канады Джо Трюдо, хотя на самом деле политика зовут Джастин Трюдо. Об этом сообщает в среду, 15 февраля, Independent.

«Днем ранее (14 февраля) президент США провел крайне продуктивную серию встреч и обсуждений с премьер-министром Канады Джо Трюдо, в которых особое внимание уделялось совместной приверженности тесному сотрудничеству в решении проблем, стоящих перед нашими двумя странами», — говорит пресс-секретарь Белого дома.

8 февраля телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что президент США Дональд Трамп разочарован первыми результатами работы Шона Спайсера в качестве пресс-секретаря Белого дома и ищет для него напарника на должность директора по коммуникациям.

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